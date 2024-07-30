Сара Вагенкнехт, яка очолює однойменний блок, заявила про готовність формувати коаліцію в Тюрингії лише з тим місцевим урядом, який "проти війни" та "підтримує дипломатію". Їй відповів Маріон Фойгт, голова опозиційної партії ХДС у Тюрингії та інші політики.
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Тюрингія "виходить" на поле міжнародної політики
Очільник Християнсько-демократичної партії у Тюрингії підтвердив, що вимагає від федеральної влади більше дипломатичних кроків у контексті російсько-української війни.
Водночас він наголосив, що земля Тюрингія не може вирішувати те, що вимагає політсила Сари Вагенкнехт, адже це є прямою відповідальністю федерального уряду.
Я очікую, що ми будемо вести передвиборчу кампанію, зосереджену на конкретних проблемах жителів Тюрингії, які ми можемо вирішити тут,
– сказав Маріон Фойгт.
Політик додав, що ХДС є "найбільшою партією миру в Європі". За словами Фойгта, прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер від ХДС і він сам є гарантами того, що позиція Тюрингії буде почутою в Берліні.
Голова Соціал-демократична партії Німеччини в Тюрингії та міністр внутрішніх справ Георг Маєр звинуватив Вагенкнехт у шантажі через те, що вона поставила умовою коаліції відмову від подальшої підтримки України у війні проти Росії.
Зовнішня політика не робиться в урядах земель. Жодна серйозна партія у федеральному уряді не дозволить шантажувати себе Сарою Вагенкнехт, щоб припинити підтримку демократичної країни, яка зазнала жорстокого вторгнення з боку Росії.
Георг Маєр переконаний, що Вагенкнехт прекрасно знає, про що говорить, але її по-справжньому не турбує питання дипломатії. За словами політика, Вагенкнехт "як завжди, турбується про себе".
Водночас ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" може набрати близько 28,6% на парламентських виборах у Тюрингії, а Християнсько-демократичний союз – 22,4%. Слідом у списку йдуть "Ліві" з 12,7%.
Однак слід розуміти, що до 1 вересня, дня проведення голосування, усе може змінитися.