Раніше уряди США та ФРН домовились, що Сполучені Штати розмістять крилаті ракети Tomahawk у Німеччині. Залежно від типу ці крилаті ракети мають дальність польоту до 2500 кілометрів. В Росії це рішення викликало справжню паніку.

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Німеччину не лякають погрози Путіна

У своїй промові в неділю, 28 липня, Путін сказав, що цей крок ризикує спровокувати "ракетну кризу" в стилі холодної війни. Він також погрожував, що Росія "буде змушена" скасувати "односторонній мораторій" на розміщення ударних засобів малого та середнього радіусу дії в Європі.

Однак Німеччину не стримують погрози кремлівського диктатора.

Нас не залякати такими заявами,

– заявив речник міністерства закордонних справ ФРН Себастіан Фішер.

За його словами, ракети середньої і малої дальності "вже давно були розроблені та розгорнуті" Росією. Країна-агресорка вже багато років поповнює запаси своїх озброєнь та веде війну проти України. Тому Берлін має на це відреагувати.

До слова, раніше на рішення США відреагував також прессекретар Путіна Пєсков. Він наголосив, що розгортання американських ракет у європейських країнах перетворить їх на "потенційні жертви".