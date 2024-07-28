Про свої наміри Путін повідомив під час параду до дня ВМФ Росії у Санкт-Петербурзі.
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Яку відповідь готує Путін
Очільник Кремля наголосив, що коли США розмістять "Томагавки" у Німеччині, важливі російські об'єкти державного та військового управління опиняться в зоні їх досяжності. Путін уточнив, що час підльоту таких ракет до цілей становитиме близько 10 хвилин. Така ситуація, за його словами, нагадує часи холодної війни.
Якщо США розгорнуть озброєння в Німеччині, то Росія вважатиме себе вільною від мораторію на розміщення власних засобів середньої та малої дальності, включно зпідвищенням спроможностей берегових військ нашого Військово-морського флоту,
– заявив диктатор.
Путін зауважив, що у Росії вже майже завершили розробку низки систем середньої та малої дальності, а тому Москва готова вживати дзеркальних заходів у відповідь на дії США та союзників.
Нагадаємо, що раніше у Кремлі вже реагували на рішення союзників. Зокрема, прессекретар Путіна Пєсков наголосив, що розгортання американських ракет у європейських країнах перетворить їх на "потенційні жертви".