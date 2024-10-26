Об этом пишет издание NEWS GEORGIA.

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Парламентские выборы в Грузии

В Грузии 26 октября проходит голосование на выборах в парламент. Более трех тысяч избирательных участков открылись по всей стране в 8:00 по местному времени. У NEWS GEORGIA пишут, что избирательные участки не открылись только на оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе.

Всего в избирательных бюллетенях будет список из 18 партий. Для того, чтобы попасть в парламент, партиям нужно будет преодолеть пятипроцентный барьер.

Парламент нового созыва впервые выбирают не по смешанной, как раньше, а полностью по пропорциональной системе.

Голосование продлится до 20 часов вечера по тбилисскому времени. Как ожидается, предварительные итоги выборов будут объявлены через один-два часа после закрытия избирательных участков.

Сначала Центризбирком объявит данные электронного подсчета голосов, затем бюллетени будут пересчитывать вручную, и реальным будет считаться именно "ручной" результат.

По данным соцопросов, как пишет издание "Медуза", наибольшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер имеют пять партий: правящая "Грузинская мечта", которая считается пророссийской, а также оппозиционные прозападные "Единое национальное движение", "Коалиция перемен", "Сильная Грузия" и "За Грузию".

Добавим, что выборы пройдут на фоне острой внутриполитической конфронтации и беспрецедентного кризиса в отношениях официального Тбилиси с западными партнерами: ЕС и США обвиняют власти Грузии в "отходе от демократии и начали пересмотр отношений".

Заметим, что в грузинских СМИ появилась информация о вбросе бюллетеней на одном из участков. В частности, на избирательном участке в грузинском городе Марнеули, по сообщениям местных СМИ, зафиксировали вброс бюллетеней, после чего произошла физическая схватка.