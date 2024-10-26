Про це пише видання NEWS GEORGIA.

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Парламентські вибори у Грузії

У Грузії 26 жовтня відбувається голосування на виборах до парламенту. Понад три тисячі виборчих дільниць відкрилися по всій країні о 8:00 за місцевим часом. У NEWS GEORGIA пишуть, що виборчі дільниці не відкрилися лише на окупованих Абхазії і Цхінвальському регіоні.

Загалом у виборчих бюлетенях буде список із 18 партій. Для того, щоб потрапити до парламенту, партіям потрібно буде подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Парламент нового скликання вперше обирають не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою.

Голосування триватиме до 20 години вечора за тбіліським часом. Як очікується, попередні підсумки виборів будуть оголошені через одну-дві години після закриття виборчих дільниць.

Спочатку Центрвиборчком оголосить дані електронного підрахунку голосів, потім бюлетені перераховуватимуть вручну, і реальним вважатиметься саме "ручний" результат.

За даними соцопитувань, як пише видання "Медуза", найбільші шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр мають п'ять партій: правляча "Грузинська мрія", яка вважається проросійською, а також опозиційні прозахідні "Єдиний національний рух", "Коаліція змін", "Сильна Грузія" та "За Грузію".

Додамо, що вибори пройдуть на тлі гострої внутрішньополітичної конфронтації та безпрецедентної кризи у відносинах офіційного Тбілісі із західними партнерами: ЄС та США звинувачують владу Грузії у "відході від демократії та почали перегляд відносин".

Зауважимо, що у грузинських ЗМІ з'явилася інформація про вкид бюлетенів на одній з дільниць. Зокрема, на виборчій дільниці у грузинському місті Марнеулі, за повідомленнями місцевих ЗМІ, зафіксували вкид бюлетенів, після чого сталась фізична сутичка.