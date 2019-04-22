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      Парламентские выборы: каковы шансы в партии " Слуга народа"

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      Партия лидера президентской гонки Владимира Зеленского набирает пока самый высокий процент на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные последних социологических опросов.

      Партия Владимира Зеленского могла бы получить в парламенте 70 мандатов, если бы выборы проходили сегодня. Согласно данным соцопросов, партия "Слуга народа", которая до сих пор не вела никакой деятельности, имеет наивысшую поддержку среди украинцев – 12%. У ее ближайшего конкурента "За життя" почти вдвое меньше.

      Читайте также: Изменится ли Зеленский во время президентства: объяснение эксперта

      "Он наберет меньше, чем на президентских выборах, потому что сразу исчезнут все, кто голосовал за него", – заявил политический эксперт Александр Солонтай.

      Зеленський
      Владимир Зеленский

      Часть избирателей, которая проголосовала за Зеленского на президентских выборах сознательно не станет голосовать за партию новоизбранного главы государства на парламентских. Чтобы сбалансировать его власть.

      Люди будут боятся узурпации власти. Если вдруг после победы на президентских, парламентских – станет Януковичем. Именно против этого будут объединяться,
      – рассказал политолог Николай Давидюк.

      Взять много мест в парламенте "Слуга народа" может только в случае досрочных выборов. Сам Зеленский не скрывает, что не прочь попробовать реализовать такой сценарий. Ведь действующий парламент для него откровенно враждебный. Объявить досрочные выборы можно только до 27 мая. Одно из оснований распустить Раду – доказать, что в ней нет настоящей коалиции.

      Рейтинг
      Рейтинг

      Хотя ставку в парламенте он может сделать и не на партию "своего имени", а на какие-то дружеские политсилы. Не готов объединяться он только с бывшими регионалами. Говорит, что объединение возможно только с демократическими группами.

      Я бы хотел, чтобы мы набрали большинство. Вакарчук говорил, что он идет. А также демократические силы с Садовым и Гриценко,
      – рассказал Владимир Зеленский.

      О других возможных союзниках в Раде Владимир Зеленский говорит менее охотно. Например, молчит о лояльной к Игорю Коломойскому группе "Возрождение". Только в этом месяце журналисты программы "Схемы" сняли среди визитеров израильского офиса олигарха ее депутатов Виталия Хомутынника и Андрея Шипко.

      Коломойський
      Игорь Коломойский

      Также 11 апреля в парламенте появилось межфракционное объединение "За Зеленского". Его создал внефракционный депутат Виталий Куприй, который также приближен к Коломойскому. Однако в ближайшие полгода на поддержку большинства Зеленский рассчитывать не может.

      Поэтому на период междувластия до парламентских выборов новоиспеченный президент получит неконтролируемую Раду, которая будет поддерживать лишь отдельные его инициативы. И даже назначение министров по президентской квоте в МИД и Минобороны может стать для него проблемой.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Слуга народа Игорь Коломойский Верховная Рада Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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