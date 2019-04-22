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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Парламентські вибори: які шанси в партії "Слуга народу"

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      Партія лідера президентських перегонів Володимира Зеленського набирає поки найвищий відсоток на парламентських виборах. Про це свідчать дані останніх соціологічних опитувань.

      Партія Володимира Зеленського могла б отримати в парламенті 70 мандатів, якби вибори відбувалися сьогодні. Згідно з даними соцопитувань, партія "Слуга народу", яка досі не вела жодної діяльності, має найвищу підтримку серед українців – 12%. У її найближчого конкурента "За життя" майже вдвічі менше.

      Читайте також: Чи зміниться Зеленський під час президентства: пояснення експерта

      "Він набере менше, ніж на президентських виборах, тому що одразу зникнуть всі, хто голосував за нього", – заявив політичний експерт Олександр Солонтай.

      Зеленський
      Володимир Зеленський

      Частина виборців, яка проголосувала за Зеленського на президентських виборах свідомо не стане голосувати за партію новообраного голови держави на парламентських. Щоб збалансувати його владу.

      Люди будуть бояться узурпації влади. Якщо раптом після перемоги на президентських, парламентських – стане Януковичем. Саме проти цього будуть об'єднуватись,
      – розповів політолог Микола Давидюк.

      Взяти багато місць в парламенті "Слуга народу" може лише в разі дострокових виборів. Сам Зеленський не приховує, що не проти спробувати реалізувати такий сценарій. Адже чинний парламент для нього відверто ворожий. Оголосити дострокові вибори можна лише до 27 травня. Одна з підстав розпустити Раду – довести, що в ній немає теперішньої коаліції.

      Рейтинг
      Рейтинг

      Хоча ставку в парламенті він може зробити і не на партію "свого імені", а на якісь дружні політсили. Не готовий об'єднуватися він лише з колишніми регіоналами. Каже, що об'єднання можливе лише з демократичними групами.

      Я б хотів, щоб ми набрали більшість. Вакарчук говорив, що він іде. А також демократичні сили з Садовим та Гриценком,
      – розповів Володимир Зеленський.

      Про інших можливих союзників в Раді Володимир Зеленський говорить менш охоче. Наприклад, мовчить про лояльну до Ігоря Коломойського групу "Відродження". Лише цього місяця журналісти програми "Схеми", зафільмували серед візитерів ізраїльського офісу олігарха її депутатів Віталія Хомутинніка і Андрія Шипко.

      Коломойський
      Ігор Коломойський

      Також 11 квітня у парламенті з'явилось міжфракційне об'єднання "За Зеленського". Його створив позафракційний депутат Віталій Купрій, який також наближений до Коломойського. Проте у найближчі півроку на підтримку більшості Зеленський розраховувати не може.

      Тож на період міжвладдя до парламентських виборів новоспечений президент отримає неконтрольовану Раду, яка буде підтримувати лише окремі його ініціативи. І навіть призначення міністрів за президентською квотою в МЗС і Міноборони може стати для нього проблемою.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський Ігор Коломойський Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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