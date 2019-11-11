Парламентские выборы в Испании: лидерство получают социалисты

Испанская социалистическая рабочая партия исполняющего обязанности главы правительства Педро Санчеса побеждает на внеочередных всеобщих выборах после обработки 98,17% протоколов.

Об этом в воскресенье сообщило министерство внутренних дел королевства.

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По последним данным социалисты получат 120 мандатов в 350-местном Конгрессе депутатов. Консервативной Народной партии достаются 88 кресел. Заметно улучшила свои результаты правая партия "Вокс", которая получает 52 мандата. По итогам предыдущих выборов, состоявшихся 28 апреля, эта политическая сила впервые прошла в испанский парламент, заняв 24 места.

Коалиции левых политических сил "Объединившись, мы можем" достаются 35 кресел, партии "Левые республиканцы Каталонии" – 13. Центристская партия "Граждане" удовлетворяется лишь 10 мандатами – на 47 меньше, чем по итогам предыдущего волеизъявления. Явка на выборах составила 69,94%.

Таким образом одной политической силе не удается получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнется длительный период переговоров между партиями.

Левая коалиция "Объединившись, мы можем" готова обсуждать с социалистами вопросы формирования правительства по итогам выборов. Такое заявление сделал в воскресенье лидер этой политической силы Пабло Иглесиас.

Нынешние всеобщие выборы в стране является четвертыми за последние четыре года.

Популярность "Вокс" в Испании выросла на фоне ее позиции касательно каталонского кризиса, который стал одной из ключевых тем в ходе предвыборной кампании после вердикта по делу региональных политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. Партия Сантьяго Абаскаля выступает за отмену автономии Каталонии.