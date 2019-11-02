В Испании умер ветеран АТО с позывным "Комарик": собратья просят о помощи

В Испании внезапно умер Ярослав Головай с позывным "Комарик", который в 2014 году воевал на Донбассе в составе батальона "Айдар". Собратья бойца просят о помощи: нужно срочно собрать деньги на кремацию военного.

"Его мать потеряла уже второго сына и помочь ей просто некому. Очень прошу всех мобилизоваться, потому что времени мало, собрать 3500 евро нужно до понедельника (4 ноября)", – написала в своем фейсбуке участница боевых действий на Донбассе Юлия Толопа. Читайте также: В больнице Днепра умер украинский боец Андрей Безруков: фото Головай был младшим сержантом, служил командиром отделения 1-й роты. "Айдаровец" из первого состава батальона. Факт смерти Головая подтвердила в фейсбуке его мать.