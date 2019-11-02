19:01
2 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Киркоров стал лидером террористов. Путин против конституции РФ
      Вєсті Кремля
      22:12, 1 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      В Испании умер ветеран АТО с позывным "Комарик": собратья просят о помощи

      233 Читати новину українською
      Ярослав Головай с позывным "Комарик" умер в Испании
      Ярослав Головай с позывным "Комарик" умер в Испании / facebook.com/AYDAR24

      В Испании внезапно умер Ярослав Головай с позывным "Комарик", который в 2014 году воевал на Донбассе в составе батальона "Айдар". Собратья бойца просят о помощи: нужно срочно собрать деньги на кремацию военного.

      "Его мать потеряла уже второго сына и помочь ей просто некому. Очень прошу всех мобилизоваться, потому что времени мало, собрать 3500 евро нужно до понедельника (4 ноября)", – написала в своем фейсбуке участница боевых действий на Донбассе Юлия Толопа.

      Читайте также: В больнице Днепра умер украинский боец Андрей Безруков: фото

      Головай был младшим сержантом, служил командиром отделения 1-й роты. "Айдаровец" из первого состава батальона.

      Факт смерти Головая подтвердила в фейсбуке его мать.

       

      blog_ava
      Техника войны: "Укроборонпром" передал оружие ВСУ. Зачем США советские БТР
      сегодня
      850
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Жертвы АТО Айдар
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      сегодня , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 2
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      сегодня , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 145
      США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      сегодня , 16:00 США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      Світові Медіа 1136
      Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      сегодня , 12:00 Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      Блог Соцмережі 923
      Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      сегодня , 08:40 Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      Наталя Ромашова 781
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук