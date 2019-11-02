В Іспанії помер ветеран АТО з позивним "Комарик": побратими просять про допомогу

В Іспанії раптово помер Ярослав Головай з позивним "Комарик", який у 2014 році воював на Донбасі у складі батальйону "Айдар". Побратими бійця просять про допомогу: треба терміново зібрати гроші на кремацію військового.

"Його мати втратила вже другого сина і допомогти їй просто нікому. Дуже прошу всіх мобілізуватися, бо часу обмаль, зібрати 3500 євро потрібно до понеділка (4 листопада)", – написала у своєму фейсбуці учасниця бойових дій на Донбасі Юлія Толопа. Читайте також: У лікарні Дніпра помер український боєць Андрій Безруков: фото Головай був молодшим сержантом, служив командиром відділення 1-ї роти. "Айдарівець" з першого складу батальйону. Факт смерті Головая підтвердила у фейсбуці його матір.