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      В Іспанії помер ветеран АТО з позивним "Комарик": побратими просять про допомогу

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      Ярослав Головай з позивним "Комарик" помер в Іспанії
      Ярослав Головай з позивним "Комарик" помер в Іспанії / facebook.com/AYDAR24

      В Іспанії раптово помер Ярослав Головай з позивним "Комарик", який у 2014 році воював на Донбасі у складі батальйону "Айдар". Побратими бійця просять про допомогу: треба терміново зібрати гроші на кремацію військового.

      "Його мати втратила вже другого сина і допомогти їй просто нікому. Дуже прошу всіх мобілізуватися, бо часу обмаль, зібрати 3500 євро потрібно до понеділка (4 листопада)", – написала у своєму фейсбуці учасниця бойових дій на Донбасі Юлія Толопа.

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      Головай був молодшим сержантом, служив командиром відділення 1-ї роти. "Айдарівець" з першого складу батальйону.

      Факт смерті Головая підтвердила у фейсбуці його матір.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Айдар АТО
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