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      Парламентські вибори в Іспанії: лідерство здобувають соціалісти

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      Лідер Соціалістичної робітничої партії Іспанії Педро Санчес
      Лідер Соціалістичної робітничої партії Іспанії Педро Санчес / dw

      Іспанська соціалістична робоча партія виконуючого обов'язки глави уряду Педро Санчеса перемагає на позачергових загальних виборах після обробки 98,17% протоколів.

      Про це в неділю повідомило міністерство внутрішніх справ королівства.

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      За останніми даними соціалісти отримають 120 мандатів у 350-місцевому Конгресі депутатів. Консервативній Народній партії дістаються 88 крісел. Помітно поліпшила свої результати ультраправа партія "Вокс", яка отримує 52 мандати. За підсумками попередніх виборів, які відбулися 28 квітня, ця політична сила вперше пройшла в іспанський парламент, зайнявши 24 місця.

      Коаліції лівих політичних сил "Об'єднавшись, ми можемо" дістаються 35 крісел, партії "Ліві республіканці Каталонії" – 13. Центристська партія "Громадяни" задовольняється лише 10 мандатами – на 47 менше, ніж за підсумками попереднього волевиявлення. Явка на виборах склала 69,94%.

      Таким чином жодній політичній силі не вдається одержати абсолютну більшість в парламенті, щоб безперешкодно сформувати уряд. Це означає, що після виборів почнеться тривалий період переговорів між партіями.

      Ліва коаліція "Об'єднавшись, ми можемо" готова обговорювати з соціалістами питання формування уряду за підсумками виборів. Таку заяву зробив у неділю лідер цієї політичної сили Пабло Іглесіас.

      Нинішні загальні вибори в країні є четвертими за останні чотири роки.

      Популярність "Вокс" в Іспанії зросла на тлі її позиції щодо каталонської кризи, яка стала однією з ключових тем в ході передвиборної кампанії після вердикту у справі регіональних політиків, причетних до організації незаконного референдуму про незалежність у 2017 році. Партія Сантьяго Абаскаля виступає за скасування автономії Каталонії.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики
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