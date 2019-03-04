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      Парламентские выборы в Эстонии выиграла оппозиция

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      Кая Каллас – лидер оппозиционной Партии реформ
      Кая Каллас – лидер оппозиционной Партии реформ / Raul Mee

      Победу на выборах в эстонский парламент получила право-либеральная оппозиционная Партия реформ, правящая Центристская партия – на втором месте, третье место досталось национал-консерваторам.

      Партия реформ получила 34 мандата в эстонском парламенте, увеличив свое присутствие на четыре мандата. Это лучший результат в истории партии, созданной в 1994 году. К этому ее максимум показателем было 33 мандата в 2011 году.

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      Согласно данным Государственной избирательной комиссии Эстонии Правящая Центристская партия получает 26 мандатов (на один меньше, чем было раньше). Еще одна оппозиционная партия – Консервативная народная партия – значительно укрепила свои позиции в парламенте, получив 19 мандатов (на 12 больше, чем раньше). Ослабила свои позиции и другая правящая партия – Isamаa (Отчизна), у нее теперь 12 мандатов (минус два), в Социал-демократической партии – 10 мандатов (минус пять).

      Глава Центристской партии и премьер Эстонии Юри Ратас признал победу Партии реформ на выборах. Он заявил, что нужно уметь проигрывать, поскольку проигрыше рожают победы.

      Я обещаю, что буду работать над тем, чтобы Центристская партия была в следующей коалиции,
      – заявил он.

      Лидер Партии реформ Кая Каллас отметила, что за их победой стоит сильная команда и командная работа. Она отметила, что налоговая политика действующего правительства у многих людей вызвала негатив, тоже сказалось на результатах.

      Какая особенность выборов в Эстонии?Предвыборные экзит-полы здесь не имеют большого значения. В стране развита система электронного государства, в соответствии э-голосования и предварительное голосование завершилось уже в среду. В нем приняли участие почти 350 тысяч граждан, то есть около 40% избирателей. Большая часть которых проголосовали именно электронным способом

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      Теги: Новости политики Эстония
      Источник: 24 Канал
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