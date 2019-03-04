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      Парламентські вибори в Естонії виграла опозиція

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      Кая Каллас – лідерка опозиційної Партії реформ
      Кая Каллас – лідерка опозиційної Партії реформ / Raul Mee

      Перемогу на виборах в естонський парламент здобула право-ліберальна опозиційна Партія реформ, правляча Центристська партія – на другому місці, третє місце дісталося націонал-консерваторам.

      Партія реформ отримала 34 мандати в естонському парламенті, збільшивши свою присутність на чотири мандати. Це кращий результат в історії партії, створеної у 1994 році. До цього її максимум показником було 33 мандати у 2011 році.

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      Згідно з даними Державної виборчої комісії Естонії Правляча Центристська партія отримує 26 мандатів (на один менше, ніж було раніше). Ще одна опозиційна партія – Консервативна народна партія – значно зміцнила свої позиції в парламенті, отримавши 19 мандатів (на 12 більше, ніж раніше). Послабила свої позиції й інша правляча партія – Isamаa (Вітчизна), у неї тепер 12 мандатів (мінус два), у Соціал-демократичної партії – 10 мандатів (мінус п'ять).

      Глава Центристської партії і прем'єр Естонії Юрі Ратас визнав перемогу Партії реформ на виборах. Він заявив, що потрібно вміти програвати, оскільки програші народжують перемоги.

      Я обіцяю, що буду працювати над тим, щоб Центристська партія була в наступній коаліції,
      – заявив він.

      Лідерка Партії реформ Кая Каллас наголосила, що за їх перемогою стоїть сильна команда і командна робота. Вона зазначила, що податкова політика чинного уряду у багатьох людей викликала негатив, що теж позначилося на результатах.

      Яка особливість виборів у Естонії?Передвиборчі екзит-поли тут не мають великого значення. У країні розвинена система електронної держави, відповідно е-голосування і попереднє голосування завершилося вже в середу. У ньому взяли участь майже 350 тисяч громадян, тобто близько 40% виборців. Велика частина яких проголосувала саме електронним способом

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      Джерело: 24 Канал
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