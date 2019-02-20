Естонія готується до війни

Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни. При цьому невідомо, з ким саме збирається воювати країна.

Голова відділу з оборонних інвестицій Міноборони Естонії Кусти Салим заявив, що мовиться не про "гру в оборону за підручниками" і не про ведення господарства міністерства, повідомляє Postimees.

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Мовиться про закупівлі Естонії, пов'язані з безпекою та підготовкою до війни. За оцінкою Салима, сьогодні найголовніше питання оборонних закупівель – як в Естонії з кожного інвестованого в оборону цента "вичавити" якомога більше для захисту: більше припасів для оборони, зброї та засобів зв'язку.

Найважливіше, що я зараз скажу – це з політичного погляду трохи некоректно – але з допомогою оборонних інвестицій і переорганізації Сил оборони ми сьогодні фактично готуємося до війни,

– сказав Салим.

У жовтні 2018 року уряд Естонії раптово вирішив викликати на додаткові навчальні збори Okas 1248 резервістів. А перед цим країна відкрила своє небо для маневрів НАТО.

У січні 2019 року видання The Atlantic писало, що у НАТО побоюються загрози зі сторони Росії у місті Нарва. Це невелике російськомовне естонське місто на кордоні між обома країнами. І саме сюди президент Росії Володимир Путін може прийти "захищати" населення.

У лютому 2019 року у повітряному просторі Естонії здійснять тренувальні польоти на низькій висоті винищувачі НАТО, а саме літаки військово-повітряних сил Німеччини Eurofighter.