Винищувачі НАТО літатимуть в небі над Естонією

Винищувачі військово-повітряних сил Німеччини Eurofighter у найближчий час здійснять тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії.

Військові обіцяють, що тренування відбуватимуться далеко від населених пунктів, повідомляє ERR.

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Польоти здійснюватимуться на висоті не менше 152 метрів.



Винищувач Eurofighter/ Фото з відкритих джерел

Німецькі винищувачі охороняють небо над країнами Балтії з кінця серпня. Вони базуються на естонській авіабазі в Емарі. Зазначимо, що повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року, коли Балтійські країни вступили в НАТО.

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Протягом останнього часу винищувачі НАТО які патрулюють повітряний простір країн Балтії, неодноразо вопіднімались для ідентифікації та супроводу військових російських літаків у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.