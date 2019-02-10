Винищувачі НАТО літатимуть в небі над Естонією
Винищувачі військово-повітряних сил Німеччини Eurofighter у найближчий час здійснять тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії.
Військові обіцяють, що тренування відбуватимуться далеко від населених пунктів, повідомляє ERR.
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Польоти здійснюватимуться на висоті не менше 152 метрів.
Винищувач Eurofighter/ Фото з відкритих джерел
Німецькі винищувачі охороняють небо над країнами Балтії з кінця серпня. Вони базуються на естонській авіабазі в Емарі. Зазначимо, що повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року, коли Балтійські країни вступили в НАТО.
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Протягом останнього часу винищувачі НАТО які патрулюють повітряний простір країн Балтії, неодноразо вопіднімались для ідентифікації та супроводу військових російських літаків у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.
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