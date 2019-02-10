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      Истребители НАТО будут летать в небе над Эстонией

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      Истребители НАТО будут летать в небе над Эстонией
      / Фото из открытых источников

      Истребители военно-воздушных сил Германии Eurofighter в ближайшее время проведут тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

      Военные обещают, что тренировки будут проходить вдали от населенных пунктов, сообщает ERR.

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      Полеты будут осуществляться на высоте не менее 152 метров.

       

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      Истребитель Eurofighter / Фото из открытых источников

      Немецкие истребители охраняют небо над странами Балтии с конца августа. Они базируются на эстонской авиабазе в Эмари. Отметим, что воздушные силы НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО.

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      В последнее время истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, неоднократно поднимались для идентификации и сопровождения военных российских самолетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

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      Теги: Новости политики авиация НАТО Эстония
      Источник: 24 Канал
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