Эстония открывает небо для НАТО

27 августа Министерство обороны Эстонии откроет воздушное пространство страны для маневров боевой авиации стран НАТО.

Об этом сообщает ERR.

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С 7 августа Эстония закрыла свое небо для военных самолетов, когда летчик испанского истребителя по ошибке выпустил боевую ракету.

Для обеспечения безопасности Эстонии необходимо открыть воздушное пространство страны для самолетов НАТО, которые выполняют боевое дежурство в небе стран Балтии и отрабатывают боевые маневры, – заявил министра обороны Эстонии Юри Луйк.

Расследование инцидента с пуском ракеты, которую до сих пор не нашли, продолжается. Министр повторил, что пуск боевой ракеты класса "воздух-воздух" не представлял угрозы гражданской авиации.

Напомним, истребитель военно-воздушных сил Испании во время полета над южной Эстонией ошибочно выпустил боевую ракету класса "воздух – воздух". Пилотов, которые это сделали, уже отстранили от полетов.