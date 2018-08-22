01:18
23 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
23°C 9°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная форма для школьников. Российская Золушка
Вєсті Кремля
21:33, 22 августа
Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко
Вєсті.UA
20:20, 22 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, 22 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эстония открывает небо для НАТО

11 Читати новину українською
Эстония открывает небо для НАТО
Эстония открывает небо для НАТО / Фото из открытых источников

27 августа Министерство обороны Эстонии откроет воздушное пространство страны для маневров боевой авиации стран НАТО.

Об этом сообщает ERR.

Читайте также: Силы обороны Эстонии закончили активную фазу поисков случайно выпущенной ракеты

С 7 августа Эстония закрыла свое небо для военных самолетов, когда летчик испанского истребителя по ошибке выпустил боевую ракету.

Для обеспечения безопасности Эстонии необходимо открыть воздушное пространство страны для самолетов НАТО, которые выполняют боевое дежурство в небе стран Балтии и отрабатывают боевые маневры, – заявил министра обороны Эстонии Юри Луйк.

Расследование инцидента с пуском ракеты, которую до сих пор не нашли, продолжается. Министр повторил, что пуск боевой ракеты класса "воздух-воздух" не представлял угрозы гражданской авиации.

Напомним, истребитель военно-воздушных сил Испании во время полета над южной Эстонией ошибочно выпустил боевую ракету класса "воздух – воздух". Пилотов, которые это сделали, уже отстранили от полетов.

Теги: авиация НАТО Эстония
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 22 августа: новое "перемирие", ДТП в Молдове и объяснение о субсидиях
22 августа, 22:39 Главные новости 22 августа: новое "перемирие", ДТП в Молдове и объяснение о субсидиях
Великобритания призовет к ужесточению санкций против России
22 августа, 22:01 Великобритания призовет к ужесточению санкций против России
Злой Одессит
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
22 августа, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Позор Белого дома: грозит ли Трампу политическая "смерть"?
22 августа, 21:00 Позор Белого дома: грозит ли Трампу политическая "смерть"?
Борис Немировський
Людям Путина в Украине нельзя позволять комфортно жить, – коллега Сенцова
22 августа, 20:01 Людям Путина в Украине нельзя позволять комфортно жить, – коллега Сенцова
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Яркий бьюти-тренд набирает популярность: "русалочьи" ресницы
 22 октября 2017 , 04:06
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук