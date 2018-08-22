Естонія відкриває небо для НАТО

27 серпня Міністерство оборони Естонії відкриє повітряний простір країни для маневрів бойової авіації країн НАТО.

Про це повідомляє ERR.

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З 7 серпня Естонія закрила своє небо для військових літаків, коли льотчик іспанського винищувача помилково випустив бойову ракету.

Для забезпечення безпеки Естонії необхідно відкрити повітряний простір країни для літаків НАТО, що виконують бойове чергування в небі країн Балтії і відпрацьовують бойові маневри, – заявив міністра оборони Естонії Юрі Луйка

Розслідування інциденту з пуском ракети, яку досі не знайшли, триває. Міністр повторив, що пуск бойової ракети класу "повітря-повітря" не становив загрози цивільній авіації.

Нагадаємо, винищувач військово-повітряних сил Іспанії під час польоту над південною Естонією помилково випустив бойову ракету класу "повітря – повітря". Пілотів, які це зробили, вже відсторонили від польотів.