Сили оборони Естонії закінчили активну фазу пошуків випадково випущеної ракети

Фазу активних пошуків ракети, що була випущена випадково іспанським винищувачем Eurofighter завершено. Ракету так і не знайдено.

Про це повідомляє агенція "ТАСС" з посиланням на заяву командувача ВПС Естонії полковника Рійво Валге.

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Всі місця, де теоретично могла впасти ракета, були ретельно оглянуті. Протягом двотижневих пошуків ми використовували три вертольоти і п'ять наземних патрулів. У пошуках також брали участь безпілотні літальні апарати і сапери рятувального департаменту,

– передає його слова прес-служба Сил оборони Естонії.

Зазначається, сили оборони припинили наземні пошуки запущеної в небі над Естонією ракети на місці її передбачуваного падіння. У пошукових операціях брали участь військовослужбовці першої піхотної бригади. Вони обстежили територію близько 600 квадратних метрів за допомогою металодетекторів та ще близько 200 гектарів оглянули візуально.

Рійво Валге пообіцяв, що пошуки ракети продовжаться за допомогою засобів військово повітряних сил.