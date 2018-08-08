Прем'єр-міністр Естонії звернувся до НАТО через випадково випущену бойову ракету

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас звернувся до НАТО з проханням дуже серйозно поставитися до випадку з випадковим пуском бойової ракети іспанським винищувачем Eurofighter.

Про це повідомляє портал ERR з посиланням на прес-службу уряду Естонії.

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За словами Ратаса, це серйозна подія, яка дуже стурбувала Естонію. Слава богу, що, наскільки відомо, в результаті інциденту ніхто не постраждав", – сказав Ратас.

"Я попросив генсека НАТО Єнса Столтенберга, щоб НАТО дуже серйозно поставився до цього випадку і з'ясував всі деталі інциденту. Поза всяким сумнівом, наші офіційні особи будуть приймати в цьому всебічну участь. Генеральний секретар запевнив мене, що НАТО і безпосередньо пов'язані з повітряним патрулюванням союзники зроблять те ж саме. Повітряна місія НАТО є важливою частиною забезпечення безпеки Естонії і всього альянсу", – додав прем'єр-міністр Естонії.

Нагадаємо, винищувач військово-повітряних сил Іспанії під час польоту над південною Естонієюпомилково випустив бойову ракету класу "повітря – повітря". Пілотів, які це зробили, вже відсторонили від польотів.