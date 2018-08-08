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Премьер-министр Эстонии обратился к НАТО относительно случайно выпущенной боевой ракеты

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Истребитель Eurofighter
Истребитель Eurofighter / www.baesystems.com

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обратился к НАТО с просьбой очень серьезно отнестись к случаю со случайным пуском боевой ракеты испанским истребителем Eurofighter.

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

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По словам Ратаса, это серьезное событие, которое очень обеспокоило Эстонию. "Слава богу, что, насколько известно, в результате инцидента никто не пострадал", – сказал Ратас.

"Я попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга, чтобы он очень серьезно отнесся к этому случаю и выяснил все детали инцидента. Вне всякого сомнения, наши официальные лица будут принимать в этом всестороннее участие. Генеральный секретарь заверил меня, что НАТО и непосредственно связанные с воздушным патрулированием союзники сделают то же самое. Воздушная миссия НАТО является важной частью обеспечения безопасности Эстонии и всего Альянса", – добавил премьер-министр Эстонии.

Напомним, истребитель военно-воздушных сил Испании во время полета над южной Эстонией ошибочно выпустил боевую ракету класса "воздух – воздух". Пилотов, которые это сделали, уже отстранили от полетов.

Теги: авиация Эстония
Источник: 24 канал
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