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У Естонії сталася пожежа у зоні пошуку ракети, яку помилково випустив іспанський винищувач

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У місці падіння ракети спалахнула пожежа
У місці падіння ракети спалахнула пожежа / Ілюстративне фото

У Лісі Ярвамаа в районі Ййекюла сталася пожежа. Саме на цій території раніше впала ракета помилково випущена винищувачем військово-повітряних сил Іспанії.

Про це повідомляє Рostimees з посиланням на заяву прес-секретаря Сил оборони Айво Вахеметс.

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У зоні пошуків наразі триває пожежа. Відповідні служби зараз займаються ліквідацією пожежі. Після завершення операції з ліквідації загоряння експерти зможуть почати пошуки речових доказів з метою встановлення місця падіння ракети,
– сказав він.

Нагадаємо, що 7 серпня винищувач військово-повітряних сил Іспанії під час польоту над південною Естонією помилково випустив бойову ракету класу "повітря – повітря". Згодом пілотів, які помилково випустили ракету, відсторонили від польотів. 

8 серпня прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас звернувся до НАТО з проханням дуже серйозно поставитися до випадку з випадковим пуском бойової ракети іспанським винищувачем Eurofighter.

хроніка подій
Теги: Естонія авіація Пожежа
Джерело: 24 Канал
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