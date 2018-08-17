Силы обороны Эстонии закончили активную фазу поисков случайно выпущенной ракеты

Фазу активных поисков ракеты, которая была выпущена случайно испанским истребителем Eurofighter завершено. Ракету так и не найдено.

Об этом сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление командующего ВВС Эстонии полковника Рийво Валге.

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Все места, где теоретически могла упасть ракета, были тщательно осмотрены. В течение двухнедельных поисков мы использовали три вертолета и пять наземных патрулей. В поисках также принимали участие беспилотные летательные аппараты и саперы спасательного департамента,

– передает его слова пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Отмечается, силы обороны прекратили наземные поиски запущенной в небе над Эстонией ракеты на месте ее предполагаемого падения. В поисковых операциях принимали участие военнослужащие первой пехотной бригады. Они обследовали территорию около 600 квадратных метров с помощью металлодетекторов и еще около 200 гектаров осмотрели визуально.

Рийво Валге пообещал, что поиски ракеты продолжатся с помощью средств военно-воздушных сил.