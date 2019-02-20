Эстония готовится к войне

Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне. При этом неизвестно, с кем именно собирается воевать страна.

Глава отдела по оборонным инвестициям Минобороны Эстонии Кусты Салим заявил, что речь идет не об "игре в оборону по учебникам" и не о ведении хозяйства министерства, сообщает Postimees.

Читайте также: Отменит демократию, захватит Беларусь, Эстонию, Казахстан, – Яковина о поведении Путина в 2019

Речь идет о закупках Эстонии, связанных с безопасностью и подготовкой к войне. По оценке Салима, сегодня самый главный вопрос оборонных закупок – как в Эстонии с каждого инвестированного в оборону цента "выжать" как можно больше для защиты: больше припасов для обороны, оружия и средств связи.

Самое важное, что я сейчас скажу – это с политической точки зрения немного некорректно – но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне,

– сказал Салим.

В октябре 2018 года правительство Эстонии внезапно решило вызвать на дополнительные учебные сборы Okas 1248 резервистов. А перед этим страна открыла свое небо для маневров НАТО.

В январе 2019 года издание The Atlantic писало, что в НАТО опасаются угрозы со стороны России в городе Нарва. Это небольшой русскоязычный эстонский город на границе между обеими странами. И именно сюда президент России Владимир Путин может прийти "защищать" население.

В феврале 2019 года в воздушном пространстве Эстонии совершат тренировочные полеты на низкой высоте истребители НАТО, а именно самолеты военно-воздушных сил Германии Eurofighter.