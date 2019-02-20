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      Эстония готовится к войне

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      Эстонская армия
      Эстонская армия / Getty Images

      Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне. При этом неизвестно, с кем именно собирается воевать страна.

      Глава отдела по оборонным инвестициям Минобороны Эстонии Кусты Салим заявил, что речь идет не об "игре в оборону по учебникам" и не о ведении хозяйства министерства, сообщает Postimees.

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      Речь идет о закупках Эстонии, связанных с безопасностью и подготовкой к войне. По оценке Салима, сегодня самый главный вопрос оборонных закупок – как в Эстонии с каждого инвестированного в оборону цента "выжать" как можно больше для защиты: больше припасов для обороны, оружия и средств связи.

      Самое важное, что я сейчас скажу – это с политической точки зрения немного некорректно – но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне,
      – сказал Салим.

      В октябре 2018 года правительство Эстонии внезапно решило вызвать на дополнительные учебные сборы Okas 1248 резервистов. А перед этим страна открыла свое небо для маневров НАТО.

      В январе 2019 года издание The Atlantic писало, что в НАТО опасаются угрозы со стороны России в городе Нарва. Это небольшой русскоязычный эстонский город на границе между обеими странами. И именно сюда президент России Владимир Путин может прийти "защищать" население.

      В феврале 2019 года в воздушном пространстве Эстонии совершат тренировочные полеты на низкой высоте истребители НАТО, а именно самолеты военно-воздушных сил Германии Eurofighter.

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      Теги: Новости политики Война Оружие Эстония
      Источник: 24 Канал
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