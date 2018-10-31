Эстония начала внезапные учения резервистов

Правительство Эстонии на заседании в среду приняло решение вызвать 1248 резервистов на дополнительные учебные сборы Okas 2018

Об этом сообщает ERR.

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На учебные сборы вызвали резервистов, зачисленных в состав резервного подразделения 51 батальона логистики службы тыла, в том числе резервисты, зачисленные в мобилизационный резерв.

Отмечается, что цель дополнительных учебных сборов – проверка того, как функционирует цепочка выполнения приказа, начиная с принятия решения правительством Эстонии и заканчивая сбором резервистов из структуры быстрого реагирования и проверкой их боеготовности.

Напомним, 27 августа Министерство обороны Эстонии открыло воздушное пространство страны для маневров боевой авиации стран НАТО.