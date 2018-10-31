Естонія розпочала раптові навчання резервістів

Уряд Естонії на засіданні в середу прийняв рішення викликати 1248 резервістів на додаткові навчальні збори Okas 2018

Про це повідомляє ERR.

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На навчальні збори викликали резервістів, зарахованих до складу резервного підрозділу 51 батальйону логістики служби тилу, в тому числі резервісти, зараховані до мобілізаційного резерву.

Зазначається, що мета додаткових навчальних зборів – перевірка того, як функціонує ланцюжок виконання наказу, починаючи з прийняття рішення урядом Естонії і закінчуючи збором резервістів зі структури швидкого реагування і перевіркою їх боєготовності.

Нагадаємо, 27 серпня Міністерство оборони Естонії відкрило повітряний простір країни для маневрів бойової авіації країн НАТО.