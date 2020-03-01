Парламентские выборы в Словакии: что нужно знать о результатах

Предварительные результаты подсчета голосов на парламентских выборах, которые состоялись 29 февраля в соседней Словакии, анонсируют полную перезагрузку власти. Коалицию создадут партии, которые до этого времени были в оппозиции.

Результаты голосования в Словакии существенно разбежались с прогнозом социологов, также есть принципиальные различия с экзитполом, сообщает "Европейская правда".

Знайте больше: Словацкий премьер в Москве: Братислава против "злоупотребления санкциями" в отношении РФ

По состоянию на утро подсчитано 99,59% бюллетеней.

Каковы предварительные результаты выборов

Первое место занимает оппозиционная партия OľaN ("Обычные люди и независимые лица"). Они получают 25,02% голосов, или 53 мандата в парламенте (всего в Словакии 150 депутатов). Эта партия значительно наращивала рейтинг.

Из-за огромного отрыва от потенциальных партнеров по коалиции, эта партия, вероятно, получит должность премьер-министра.

Партия власти SMER-SD, которая руководила государством с 2006 года с непродолжительным перерывом в 2010-12 годах, получила 2 место с довольно высоким показателем и 18,3% (38 мандатов). Однако, скорее всего, партия идет в оппозицию. Все ее партнеры по коалиции не преодолели избирательный барьер и остаются вне парламента.

Вне парламента остались две венгерские партии – такого в истории Словакии еще не было. Отметим, венгерское меньшинство составляет около 10% населения страны.

Интересно. Не менее неожиданным стало поражение блока партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе", которые создали при поддержке действующего президента Словакии Зузанны Чапутовой. Он набрал 6,95%, в то время как проходной барьер для партийных блоков – 7%. Ни один опрос, а также экзитпол не ставили под сомнение попадание соратников Чапутовой в парламент.