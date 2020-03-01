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      Парламентские выборы в Словакии: что нужно знать о результатах

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      Предварительные результаты подсчета голосов на парламентских выборах, которые состоялись 29 февраля в соседней Словакии, анонсируют полную перезагрузку власти. Коалицию создадут партии, которые до этого времени были в оппозиции.

      Результаты голосования в Словакии существенно разбежались с прогнозом социологов, также есть принципиальные различия с экзитполом, сообщает "Европейская правда".

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      По состоянию на утро подсчитано 99,59% бюллетеней.

      Каковы предварительные результаты выборов

      • Первое место занимает оппозиционная партия OľaN ("Обычные люди и независимые лица"). Они получают 25,02% голосов, или 53 мандата в парламенте (всего в Словакии 150 депутатов). Эта партия значительно наращивала рейтинг.

      Из-за огромного отрыва от потенциальных партнеров по коалиции, эта партия, вероятно, получит должность премьер-министра.

      • Партия власти SMER-SD, которая руководила государством с 2006 года с непродолжительным перерывом в 2010-12 годах, получила 2 место с довольно высоким показателем и 18,3% (38 мандатов). Однако, скорее всего, партия идет в оппозицию. Все ее партнеры по коалиции не преодолели избирательный барьер и остаются вне парламента.

      Вне парламента остались две венгерские партии – такого в истории Словакии еще не было. Отметим, венгерское меньшинство составляет около 10% населения страны.

      Интересно. Не менее неожиданным стало поражение блока партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе", которые создали при поддержке действующего президента Словакии Зузанны Чапутовой. Он набрал 6,95%, в то время как проходной барьер для партийных блоков – 7%. Ни один опрос, а также экзитпол не ставили под сомнение попадание соратников Чапутовой в парламент.

      • Третье место заняла партия "Мы – семья". Она получила 8,24% (17 мест в парламенте).
      • Четвертое – пророссийские ультранационалисты L'SNS с 7,97% (тоже 17 мест). Замыкают список парламентских партий либертарианская "Свобода и солидарность" (6,21%, 13 мест) и партия экс-президента Андрея Киски "Для людей" (5,76%, 12 мест).
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Словакия Новости политики
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