Парламентські вибори у Словаччині: що треба знати про результати

Попередні результати підрахунку голосів на парламентських, що відбулись 29 лютого, виборах у сусідній Словаччині анонсують повне перезавантаження влади. Коаліцію створять партії, які до цього часу були в опозиції.

Результати голосування у Словаччині суттєво розбіглися із прогнозом соціологів, також є принципові відмінності із екзитполом, повідомляє "Європейська правда".

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Станом на ранок підраховано 99,59% бюлетенів.

Які попередні результати виборів

Перше місце посідає опозиційна партія OľaN ("Звичайні люди та незалежні особи"). Вони отримують 25,02% голосів, або 53 мандати в парламенті (всього у Словаччині 150 депутатів). Ця партія значно нарощувала рейтинг.

Через величезний відрив від потенційних партнерів по коаліції ця партія, ймовріно, отримає посаду прем'єр-міністра.

Партія влади SMER-SD, яка керувала державою з 2006 року із нетривалою перервою в 2010-12 роках, отримала 2 місце із доволі високим показником і 18,3% (38 мандатів). Однак, швидше за все, партія йде в опозицію. Усі її партнери по коаліції не подолали виборчий бар’єр і лишаються поза парламентом.

Поза парламентом лишилися дві угорські партії – такого в історії Словаччини ще не було. Зазначимо, угорська меншина складає близько 10% населення країни.

Цікаво. Не менш неочікуваною стала поразка блоку партій "Прогресивна Словаччина" та "Разом", які створили за підтримки чинної президентки Словаччини Зузанни Чапутової. Він набрав 6 ,95%, у той час як прохідний бар’єр для партійних блоків – 7%.Жодне опитування, а також екзитпол не ставили під сумнів потрапляння соратників Чапутової в парламент.