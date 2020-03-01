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      Парламентські вибори у Словаччині: що треба знати про результати

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      У Словаччині опозиційна партія OLаNO лідирує на парламентських виборах / TASR

      Попередні результати підрахунку голосів на парламентських, що відбулись 29 лютого, виборах у сусідній Словаччині анонсують повне перезавантаження влади. Коаліцію створять партії, які до цього часу були в опозиції.

      Результати голосування у Словаччині суттєво розбіглися із прогнозом соціологів, також є принципові відмінності із екзитполом, повідомляє "Європейська правда".

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      Станом на ранок підраховано 99,59% бюлетенів.

      Які попередні результати виборів

      • Перше місце посідає опозиційна партія OľaN ("Звичайні люди та незалежні особи"). Вони отримують 25,02% голосів, або 53 мандати в парламенті (всього у Словаччині 150 депутатів). Ця партія значно нарощувала рейтинг.

      Через величезний відрив від потенційних партнерів по коаліції ця партія, ймовріно, отримає посаду прем'єр-міністра.

      • Партія влади SMER-SD, яка керувала державою з 2006 року із нетривалою перервою в 2010-12 роках, отримала 2 місце із доволі високим показником і 18,3% (38 мандатів). Однак, швидше за все, партія йде в опозицію. Усі її партнери по коаліції не подолали виборчий бар’єр і лишаються поза парламентом.

      Поза парламентом лишилися дві угорські партії – такого в історії Словаччини ще не було. Зазначимо, угорська меншина складає близько 10% населення країни.

      Цікаво. Не менш неочікуваною стала поразка блоку партій "Прогресивна Словаччина" та "Разом", які створили за підтримки чинної президентки Словаччини Зузанни Чапутової. Він набрав 6 ,95%, у той час як прохідний бар’єр для партійних блоків – 7%.Жодне опитування, а також екзитпол не ставили під сумнів потрапляння соратників Чапутової в парламент.

      • Третє місце обійняла партія "Ми-родина". Вона отримала 8,24% (17 місць в парламенті).
      • Четверте – проросійські ультранаціоналісти L’SNS із 7,97% (теж 17 місць). Замикають список парламентських партій лібертаріанська "Свобода і солідарність" (6,21%, 13 місць) та партія екс-президента Андрея Кіски "Для людей" (5,76%, 12 місць).

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Словаччина Новини політики
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