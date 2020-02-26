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      Словацький прем’єр у Москві: Братислава проти "зловживання санкціями" щодо РФ

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      Словацький прем’єр у Москві заявив про підтримку Росії / ariev.info

      Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні зустрівся у Москві з російським прем’єром Михайлом Мішустіним. Він заявив, що Братислава виступає проти "створення бар'єрів" та "зловживання санкціями" щодо Росії.

      Словаччина є частиною ЄС і "розуміє ускладнення" розвитку відносин між Євросоюзом та Росією. Про це повідомив Пеллегріні, пише Аktuality.sk.

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      За його словами, Словаччина має власне уявлення про те, як повинні виглядати відносини з Росією, зокрема й щодо санкцій.

      Європа повинна вести діалог та співпрацювати з Росією. Це, на думку словацького прем’єра, єдиний спосіб продовжувати взаємні відносини.

      Словаччина є однією з країн, які виступають проти побудови "бар'єрів" та "постійного зловживання санкціями",
      – заявив Пеллегріні.

      Він також оцінив економічну співпрацю між двома країнами. Вона набуває "все кращої та позитивної тенденції".

      Таку позицію прем'єр Словаччини Петер Пеллегріні висловив на зустрічі з російським прем’єром Михайлом Мішустіним у Москві. Туди він поїхав напередодні парламентських виборів у Словаччині, які заплановані на 29 лютого.

      До слова, Словаччина нещодавно підтримала чергове продовження санкцій ЄС проти Росії. Воно діятиме до літа 2020 року.

      Зверніть увагу! Нещодавно шість депутатів словацького парламенту провели ніч у сесійній залі, а вранці заблокували трибуну. Парламентарі намагалися завадити проведенню засідання, на якому був запланований розгляд додаткових соціальних ініціатив.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Михайло Мішустін Євросоюз Санкції Словаччина Новини Росії Україна – Росія Новини політики
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