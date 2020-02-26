Трамп продовжив санкції проти Росії через Крим

Президент США Дональд Трамп продовжив американські санкції проти Росії через окупацію Криму. Своє рішення господар Білого дому пояснив тим, що дії Кремля становлять надзвичайну загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США.

Як мовиться на сайті Білого дому, своїм рішенням Трамп продовжив на рік обмеження, запроваджені березні 2014 року. Водночас він ухвалив, що вони продовжать діяти після 6 березня 2020-го.

Зверніть увагу! У Держдепі США закликають до негайних санкцій проти Путіна

За словами американського президента, дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси й інститути в Україні:

загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності;

сприяють незаконному привласненню її активів.

Дії та політика уряду РФ, включно з анексією Криму та застосуванням сили в Україні, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США. Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в указі 13660 у зв'язку з (подіями) в Україні,

– зазначив Трамп.

Зауважимо, що перший указ №13660 про введення санкції проти РФ за Крим підписав президент США Барак Обама.

До слова, нещодавно США запровадили санкції проти швейцарського підрозділу російської державної компанії "Роснефть" – Rosneft Trading. Це пов'язано зі скандалом щодо фінансової підтримки режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Крім того, низку санкцій проти Росії США ввели 13 лютого:

через анексію Росією Криму і частини Донбасу;

через будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2";

за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму.

Ці санкції забороняють департаментам, міністерствам і агентствам США закуповувати або вести переговори про закупівлю будь-яких товарів, технологій, або послуг цих організацій. Під обмеження потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" та ВАТ "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

​Цікаво! Нові санкції США проти Росії – важливий політичний сигнал, – експерт