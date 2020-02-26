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      Трамп продовжив санкції проти Росії через Крим

      - Читать новость на русском
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп продовжив американські санкції проти Росії через окупацію Криму. Своє рішення господар Білого дому пояснив тим, що дії Кремля становлять надзвичайну загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США.

      Як мовиться на сайті Білого дому, своїм рішенням Трамп продовжив на рік обмеження, запроваджені березні 2014 року. Водночас він ухвалив, що вони продовжать діяти після 6 березня 2020-го.

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      За словами американського президента, дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси й інститути в Україні:

      • загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності;
      • сприяють незаконному привласненню її активів.

      Дії та політика уряду РФ, включно з анексією Криму та застосуванням сили в Україні, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США. Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в указі 13660 у зв'язку з (подіями) в Україні,
      – зазначив Трамп.

      Зауважимо, що перший указ №13660 про введення санкції проти РФ за Крим підписав президент США Барак Обама.

      До слова, нещодавно США запровадили санкції проти швейцарського підрозділу російської державної компанії "Роснефть" – Rosneft Trading. Це пов'язано зі скандалом щодо фінансової підтримки режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

      Крім того,  низку санкцій проти Росії США ввели 13 лютого: 

      Ці санкції забороняють департаментам, міністерствам і агентствам США закуповувати або вести переговори про закупівлю будь-яких товарів, технологій, або послуг цих організацій. Під обмеження потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" та ВАТ "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

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      25 лютого
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії Новини США Санкції Дональд Трамп Новини України Новини політики
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