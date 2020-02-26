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      Трамп продлил санкции против России из-за Крыма

      - Читати новину українською
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп продолжил американские санкции против России из-за оккупации Крыма. Свое решение хозяин Белого дома объяснил тем, что действия Кремля представляют чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

      Как говорится на сайте Белого дома, своим решением Трамп продлил на год ограничения, введенные марте 2014 года. В то же время он постановил, что они продолжат действовать после 6 марта 2020-го.

      Обратите внимание! В Госдепе США призывают к немедленным санкциям против Путина

      По словам американского президента, действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине:

      • угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности;
      • способствуют незаконному присвоению ее активов.

      Действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают составлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями) в Украине,
       – отметил Трамп.

      Заметим, что первый указ №13660 о введении санкции против РФ за Крым подписал президент США Барак Обама.

      К слову, недавно США ввели санкции против швейцарского подразделения российской государственной компании "Роснефть" – Rosneft Trading. Это связано со скандалом о финансовой поддержке режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

      Кроме того, ряд санкций против России США ввели 13 февраля:

      Эти санкции запрещают департаментам, министерствам и агентствам США закупать или вести переговоры о закупке любых товаров, технологий или услуг этих организаций. Под огранияения попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

      Интересно! Новые санкции США против России – важный политический сигнал, – эксперт

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      25 февраля
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Новости России Новости США Санкции Дональд Трамп Новости политики
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