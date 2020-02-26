Трамп продлил санкции против России из-за Крыма

Президент США Дональд Трамп продолжил американские санкции против России из-за оккупации Крыма. Свое решение хозяин Белого дома объяснил тем, что действия Кремля представляют чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

Как говорится на сайте Белого дома, своим решением Трамп продлил на год ограничения, введенные марте 2014 года. В то же время он постановил, что они продолжат действовать после 6 марта 2020-го.

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По словам американского президента, действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине:

угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности;

способствуют незаконному присвоению ее активов.

Действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают составлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями) в Украине,

– отметил Трамп.

Заметим, что первый указ №13660 о введении санкции против РФ за Крым подписал президент США Барак Обама.

К слову, недавно США ввели санкции против швейцарского подразделения российской государственной компании "Роснефть" – Rosneft Trading. Это связано со скандалом о финансовой поддержке режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Кроме того, ряд санкций против России США ввели 13 февраля:

из-за аннексии Россией Крыма и части Донбасса;

из-за строительства российско-германского газопровода "Северный поток-2";

из-заза организации и проведения так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму .

Эти санкции запрещают департаментам, министерствам и агентствам США закупать или вести переговоры о закупке любых товаров, технологий или услуг этих организаций. Под огранияения попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".