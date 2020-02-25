В Госдепе США призывают к немедленным санкциям против Путина

Сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии призвали Госдепартамент США ввести "немедленные санкции" против России и лично Владимира Путина

Подпись под документом поставили лидер демократов в Сенате Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Менендес и сенатор Шеррод Браун, пишет издание Axios.

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Причина для санкций – вмешательство России в американские выборы президента. Они обратились к госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

Мы призываем вас немедленно и обязательно ввести санкции против правительства Российской Федерации, любых российских субъектов, которые считаются ответственными за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку этим усилиям вмешательства в выборы,

– говорится в обращении.

Отметим, по данным СМИ США, американские спецслужбы уже знают о намерениях России повлиять на результаты выборов президента США 2020 года. По данным журналистов, целью россиян будет помочь переизбраться Трампу. Это уже не впервые – после выборов в 2016 году скандал из-за вмешательства России длился несколько лет.

Что известно о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году