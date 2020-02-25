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      В Госдепе США призывают к немедленным санкциям против Путина

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      Ввести санкции против России и Путина призвали Госдеп США сенаторы-демократы / ТАСС

      Сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии призвали Госдепартамент США ввести "немедленные санкции" против России и лично Владимира Путина

      Подпись под документом поставили лидер демократов в Сенате Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Менендес и сенатор Шеррод Браун, пишет издание Axios.

      Знайте больше: Какие планы у России на выборы в США и при чем здесь Трамп – объяснение сенатора

      Причина для санкций – вмешательство России в американские выборы президента. Они обратились к госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

      Мы призываем вас немедленно и обязательно ввести санкции против правительства Российской Федерации, любых российских субъектов, которые считаются ответственными за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку этим усилиям вмешательства в выборы,
      – говорится в обращении.

      Отметим, по данным СМИ США, американские спецслужбы уже знают о намерениях России повлиять на результаты выборов президента США 2020 года. По данным журналистов, целью россиян будет помочь переизбраться Трампу. Это уже не впервые – после выборов в 2016 году скандал из-за вмешательства России длился несколько лет.

      Что известно о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году

      • В 2016 году перед президентскими выборами стало известно о кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.
         
      • Впоследствии американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь повлиять на результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.
         
      • Расследование по этому делу вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний завершил это расследование в конце марта 2019 года: в целом оно длилось два года. Также он опубликовал отчет его итогов, однако новых обвинений в документе не выдвинул.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости России Санкции Выборы в США Новости США Новости политики
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