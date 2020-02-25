У Держдепі США закликають до негайних санкції проти Путіна
Відразу троє впливових сенаторів від Демократичної партії закликали Держдепартамент США запровадити "негайні санкції" проти Росії і особисто Володимира Путіна
Підпис під документом поставили лідер демократів в Сенаті Чак Шумер, старший член Міжнародного комітету Сенату Менендес і сенатор Шеррод Браун, пише видання Axios.
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Причина для санкцій – втручання Росії в американські вибори президента. Вони звернулися до держсекретаря США Майкла Помпео і міністра фінансів Стівена Мнучина.
Ми закликаємо вас негайно і обов'язково ввести санкції проти уряду Російської Федерації, будь-яких російських суб'єктів, які вважаються відповідальними за таке втручання, а також тих, хто діє від їх імені або надає матеріальну або фінансову підтримку цим зусиллям втручання у вибори,
– мовиться у зверненні.
Зазначимо, за даними ЗМІ США, американські спецслужби вже знають про наміри Росії вплинути на результати виборів президента США 2020 року. За даними журналістів, метою росіян буде допомога переобратися Трампу. Це вже не вперше – після виборів у 2016 скандал через втручання Росії тривав кілька років.
Що відомо про втручання Росії у вибори президента США в 2016
- У 2016 році перед президентськими виборами стало відомо про кібератаку на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.
- Згодом американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.
- Розслідування щодо цього вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер. Останній завершив це розслідування наприкінці березня 2019 року: загалом воно тривало два роки. Також він опублікував звіт його підсумків, проте нових обвинувачень у документі не висунув.