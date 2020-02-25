У Держдепі США закликають до негайних санкції проти Путіна

Відразу троє впливових сенаторів від Демократичної партії закликали Держдепартамент США запровадити "негайні санкції" проти Росії і особисто Володимира Путіна

Підпис під документом поставили лідер демократів в Сенаті Чак Шумер, старший член Міжнародного комітету Сенату Менендес і сенатор Шеррод Браун, пише видання Axios.

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Причина для санкцій – втручання Росії в американські вибори президента. Вони звернулися до держсекретаря США Майкла Помпео і міністра фінансів Стівена Мнучина.

Ми закликаємо вас негайно і обов'язково ввести санкції проти уряду Російської Федерації, будь-яких російських суб'єктів, які вважаються відповідальними за таке втручання, а також тих, хто діє від їх імені або надає матеріальну або фінансову підтримку цим зусиллям втручання у вибори,

– мовиться у зверненні.

Зазначимо, за даними ЗМІ США, американські спецслужби вже знають про наміри Росії вплинути на результати виборів президента США 2020 року. За даними журналістів, метою росіян буде допомога переобратися Трампу. Це вже не вперше – після виборів у 2016 скандал через втручання Росії тривав кілька років.

Що відомо про втручання Росії у вибори президента США в 2016