Які плани Росія має на вибори в США і до чого тут Трамп: пояснення сенатора

Росія продовжує систематично втручатися у внутрішню політику Сполучених Штатів. Таким чином РФ підтримує політичний порядок денний президента США Дональда Трампа.

Росія знову і знову буде підтримувати політиків консервативного штибу, про це заявив сенатор Кріс Мерфі в інтерв'ю CNN’s State of the Union.

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На думку Мерфі, Дональд Трамп був "подарунком" для Росії.

Ми знаємо, що росіяни ніколи не переставали втручатися в американську політику… Вони втручаються кожен день, і аналіз того, що вони роблять в Тwitter з 2016 року, досить ясно це показує,

– сказав він.

National security adviser Robert O'Brien pushed back on information relayed to lawmakers maintaining Russia is interfering in the 2020 election to benefit Trump.



“What we know is that the Russians never stopped interfering with American politics,” Sen. Chris Murphy says #CNNSOTU pic.twitter.com/ToISGRfdWm — State of the Union (@CNNSotu) February 23, 2020

Телеканал CNN також повідомляв, що американські спецслужби провели брифінг для юристів, повідомивши про наміри Росії вплинути на результати виборів президента США 2020 року. За даними журналістів, метою росіян буде допомога переобратися Трампу.

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