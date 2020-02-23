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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Які плани Росія має на вибори в США і до чого тут Трамп: пояснення сенатора

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      Трамп був подарунком для Росії, – сенатор США / Susan Walsh/AP

      Росія продовжує систематично втручатися у внутрішню політику Сполучених Штатів. Таким чином РФ підтримує політичний порядок денний президента США Дональда Трампа.

      Росія знову і знову буде підтримувати політиків консервативного штибу, про це заявив сенатор Кріс Мерфі в інтерв'ю CNN’s State of the Union.

      Знайте більше: Кремль вже має плани на вибори в США: що з'ясували ЗМІ

      На думку Мерфі, Дональд Трамп був "подарунком" для Росії.

      Ми знаємо, що росіяни ніколи не переставали втручатися в американську політику… Вони втручаються кожен день, і аналіз того, що вони роблять в Тwitter з 2016 року, досить ясно це показує,
      – сказав він.

      Телеканал CNN також повідомляв, що американські спецслужби провели брифінг для юристів, повідомивши про наміри Росії вплинути на результати виборів президента США 2020 року. За даними журналістів, метою росіян буде допомога переобратися Трампу.

      Що відомо про втручання Росії у вибори президента США в 2016

      • У 2016 році перед президентськими виборами стало відомо про кібератаку на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.
      • Згодом американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.
      • Розслідування щодо цього вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер. Останній завершив це розслідування наприкінці березня 2019 року: загалом воно тривало два роки. Також він опублікував звіт його підсумків, проте нових обвинувачень у документі не висунув.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Росії Дональд Трамп Вибори у США Новини США Новини України Новини політики
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