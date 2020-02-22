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      Кремль вже має плани на вибори в США: що з'ясували ЗМІ

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      Росія хоче допомогти Сандерсу на президентських виборах, – розвідка США / Getty Images

      Офіційні особи США попередили сенатора-демократа Берні Сандерса, який бере участь у боротьбі за президентство, що Росія намагається допомогти його виборчої кампанії.

      Про це також проінформовані президент США Дональд Трамп і законодавці, пише The Washington Post із посиланням на анонімні джерела.

      Знайте більше: Президентські вибори у США – чи пощастить Трампу вдруге

      Куди саме Росія спрямує свою допомогу і у якій формі – не повідомляється. Сенатор Берні Сандерс розповсюдив заяву, у якій наголошує – "не вважає Путіна добрим другом на відміну від Дональда Трампа".

      Розділяючи нас, росіяни намагаються підірвати американську демократію. На відміну від нинішнього президента, я твердо виступаю проти їх намагань, а також (спроб) будь-якої іншої іноземної держави, яка хоче втрутитися в наші вибори,
      – мовиться у повідомленні.

      Сандерс назвав Путіна "бандитом-автократом, який намагається знищити демократію і придушити невдоволення в Росії". Вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

      Що відомо про втручання Росії у вибори президента США в 2016

      У 2016 році перед президентськими виборами стало відомо про кібератаку на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Згодом американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.

      Розслідування щодо цього вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер. Останній завершив це розслідування наприкінці березня 2019 року: загалом воно тривало два роки. Також він опублікував звіт його підсумків, проте нових обвинувачень у документі не висунув.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Вибори у США Дональд Трамп Новини Росії Новини України Новини США Новини політики
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