Кремль вже має плани на вибори в США: що з'ясували ЗМІ

Офіційні особи США попередили сенатора-демократа Берні Сандерса, який бере участь у боротьбі за президентство, що Росія намагається допомогти його виборчої кампанії.

Про це також проінформовані президент США Дональд Трамп і законодавці, пише The Washington Post із посиланням на анонімні джерела.

Знайте більше: Президентські вибори у США – чи пощастить Трампу вдруге

Куди саме Росія спрямує свою допомогу і у якій формі – не повідомляється. Сенатор Берні Сандерс розповсюдив заяву, у якій наголошує – "не вважає Путіна добрим другом на відміну від Дональда Трампа".

Розділяючи нас, росіяни намагаються підірвати американську демократію. На відміну від нинішнього президента, я твердо виступаю проти їх намагань, а також (спроб) будь-якої іншої іноземної держави, яка хоче втрутитися в наші вибори,

– мовиться у повідомленні.

Сандерс назвав Путіна "бандитом-автократом, який намагається знищити демократію і придушити невдоволення в Росії". Вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

Що відомо про втручання Росії у вибори президента США в 2016

У 2016 році перед президентськими виборами стало відомо про кібератаку на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Згодом американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.



Розслідування щодо цього вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер. Останній завершив це розслідування наприкінці березня 2019 року: загалом воно тривало два роки. Також він опублікував звіт його підсумків, проте нових обвинувачень у документі не висунув.