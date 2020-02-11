Президентські вибори у США: чи пощастить Трампу вдруге

Дональд Трамп увійшов в історію, як третій президент, якому вдалося уникнути імпічменту. Так званий Українагейт завершився його виправданням і тепер шлях до другого президентського строку відкритий. Чи вдасться Трампу ще раз обійняти найвищу посаду в державі і як це може вплинути на Україну – читайте далі.

Після свого обрання у 2016 році Дональд Трамп одразу ж оголосив про намір балотуватися на другий термін. Але імпічмент міг перекреслити ці плани глави Білого Дому.

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Як налаштовані виборці

Перемога в "Українагейті" посилила позиції Дональда Трампа. Його підтримка у суспільстві зросла до 49%. Це рекордний показник за весь час його президентства.

Я завжди був незалежним виборцем. Останнім часом Трамп добре робить свою справу. На мою думку, багато незалежних виборців будуть схилятися на його бік, особливо якщо демократи будуть все більше скочуватися у ліву політику, як це виглядає по телебаченню,

– сказав виборець Дейв Десо.

У Трампа майже немає конкурентів серед однопартійців. Два його чинні суперники мають наднизькі рейтинги. У демократів ситуація складніша – там 29 кандидатів і поки явного фаворита немає. Втім, соцопитування показують, що приблизно 50% американців готові підтримати кандидата від демократів на президентських виборах.

Ми всі знаємо, що Трамп – корумпований брехун. Ми знаємо, що він винний у спробі підкупу. Якби схожі дії вчинив будь-який генеральний директор, то його б вже ув'язнили,

– наголосив виборець Джін Міллер.



Президент США Дональд Трамп / Фото: CNN

Що кажуть експерти

Експерти ж переконані, що до президентських виборів у США залишається 9 місяців, тож ситуація може кардинально змінитися.

На мою думку, ще дуже зарано говорити про ймовірні результати виборів у листопаді. За часів Трампа все змінюється за ніч. За гарним тижнем може настати просто жахливий,

– додав історик політики Аллан Ліхтман.

На думку вітчизняних аналітиків, на тлі "Українагейту" і жорсткого протистояння демократів та республіканців стосунки Києва і Вашингтона можуть погіршитися. Втім, в України є шанс змінити негатив на позитив.

Ми маємо повернутися з внутрішньої політики, де ми є негативним чинником і токсичними, на зворот – до зовнішньої політики, де ми є позитивними, оскільки українці й Україна є символом боротьби проти російської агресії й за цінності,

– пояснив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Інтереси України та США перетинаються у багатьох сферах. Це стосується й енергетичної безпеки у Східній Європі. Та безпеки у чорноморському регіоні. Протистояння російській газовій і військовій експансії на континенті – це ті проєкти, які Київ та Вашингтон можуть розвивати за будь-якого президента.

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