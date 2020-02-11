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      Президентські вибори у США: чи пощастить Трампу вдруге

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      Дональд Трамп увійшов в історію, як третій президент, якому вдалося уникнути імпічменту. Так званий Українагейт завершився його виправданням і тепер шлях до другого президентського строку відкритий. Чи вдасться Трампу ще раз обійняти найвищу посаду в державі і як це може вплинути на Україну – читайте далі.

      Після свого обрання у 2016 році Дональд Трамп одразу ж оголосив про намір балотуватися на другий термін. Але імпічмент міг перекреслити ці плани глави Білого Дому.

      Цікаво! Трампа врятовано: кому з президентів США було оголошено імпічмент

      Як налаштовані виборці

      Перемога в "Українагейті" посилила позиції Дональда Трампа. Його підтримка у суспільстві зросла до 49%. Це рекордний показник за весь час його президентства.

      Я завжди був незалежним виборцем. Останнім часом Трамп добре робить свою справу. На мою думку, багато незалежних виборців будуть схилятися на його бік, особливо якщо демократи будуть все більше скочуватися у ліву політику, як це виглядає по телебаченню,
      – сказав виборець Дейв Десо.

      У Трампа майже немає конкурентів серед однопартійців. Два його чинні суперники мають наднизькі рейтинги. У демократів ситуація складніша – там 29 кандидатів і поки явного фаворита немає. Втім, соцопитування показують, що приблизно 50% американців готові підтримати кандидата від демократів на президентських виборах.

      Ми всі знаємо, що Трамп – корумпований брехун. Ми знаємо, що він винний у спробі підкупу. Якби схожі дії вчинив будь-який генеральний директор, то його б вже ув'язнили,
      – наголосив виборець Джін Міллер.


      Президент США Дональд Трамп / Фото: CNN

      Що кажуть експерти

      Експерти ж переконані, що до президентських виборів у США залишається 9 місяців, тож ситуація може кардинально змінитися.

      На мою думку, ще дуже зарано говорити про ймовірні результати виборів у листопаді. За часів Трампа все змінюється за ніч. За гарним тижнем може настати просто жахливий,
      – додав історик політики Аллан Ліхтман.

      На думку вітчизняних аналітиків, на тлі "Українагейту" і жорсткого протистояння демократів та республіканців стосунки Києва і Вашингтона можуть погіршитися. Втім, в України є шанс змінити негатив на позитив.

      Ми маємо повернутися з внутрішньої політики, де ми є негативним чинником і токсичними, на зворот – до зовнішньої політики, де ми є позитивними, оскільки українці й Україна є символом боротьби проти російської агресії й за цінності,
      – пояснив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

      Інтереси України та США перетинаються у багатьох сферах. Це стосується й енергетичної безпеки у Східній Європі. Та безпеки у чорноморському регіоні. Протистояння російській газовій і військовій експансії на континенті – це ті проєкти, які Київ та Вашингтон можуть розвивати за будь-якого президента.

      Як Україна причетна до скандалу в США: коротко

      • 25 липня 2019 року під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.
      • Білий дім оприлюднив стенограму розмови. З неї зрозуміло, що Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Неабиякі підозри викликала ситуація з військовою допомогою, яку США мали відправити Україні, проте затримали якраз начебто перед розмовою Трампа із Зеленським.
      • Через скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок процедури імпічменту президента США. 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Однак Сенат США відхилив звинувачення проти президента Дональда Трампа за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Відтак, процедура імпічменту щодо американського глави держави завершилась.
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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Імпічмент Трампа Імпічмент Дональд Трамп Вибори у США Розслідування Скандал Павло Клімкін Рейтинги Burisma
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