Президентские выборы в США: повезет ли Трампу во второй раз

Дональд Трамп вошел в историю, как третий президент, которому удалось избежать импичмента. Так называемый Украинагейт завершился его оправданием и теперь путь ко второму президентскому сроку открыт. Удастся ли Трампу еще раз занять высший пост в государстве и как это может повлиять на Украину – читайте дальше.

После своего избрания в 2016 году Дональд Трамп сразу же объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Но импичмент мог перечеркнуть эти планы главы Белого Дома.

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Как настроенные избиратели

Победа в "Украинагейте" усилила позиции Дональда Трампа. Его поддержка в обществе возросла до 49%. Это рекордный показатель за все время его президентства.

Я всегда был независимым избирателем. В последнее время Трамп хорошо делает свое дело. По моему мнению, многие независимые избиратели будут склоняться на его сторону, особенно если демократы будут все больше скатываться в левую политику, как это выглядит по телевидению,

– сказал избиратель Дэйв Десо.

У Трампа почти нет конкурентов среди однопартийцев. У двух его действующих соперников сверхнизкие рейтинги. У демократов ситуация сложнее – там 29 кандидатов и пока явного фаворита нет. Впрочем, соцопросы показывают, что примерно 50% американцев готовы поддержать кандидата от демократов на президентских выборах.

Мы все знаем, что Трамп – коррумпированный лжец. Мы знаем, что он виновен в попытке подкупа. Если бы подобные действия совершил любой генеральный директор, то его бы уже посадили,

– отметил избиратель Джин Миллер.



Президент США Дональд Трамп / Фото: CNN

Что говорят эксперты

Эксперты же убеждены, что до президентских выборов в США остается 9 месяцев, поэтому ситуация может кардинально измениться.

По моему мнению, еще слишком рано говорить о возможных результатах выборов в ноябре. Во времена Трампа все меняется за ночь. За хорошей неделей может наступить просто ужасная,

– добавил историк политики Аллан Лихтман.

По мнению отечественных аналитиков, на фоне "Украинагейта" и жесткого противостояния демократов и республиканцев отношения Киева и Вашингтона могут ухудшиться. Впрочем, у Украины есть шанс изменить негатив на позитив.

Мы должны вернуться из внутренней политики, где мы являемся негативным фактором и токсичными, обратно – к внешней политики, где мы являемся положительными, поскольку украинцы и Украина являются символом борьбы против российской агрессии и за ценности,

– пояснил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Интересы Украины и США пересекаются во многих сферах. Это касается и энергетической безопасности в Восточной Европе. И безопасности в черноморском регионе. Противостояние российской газовой и военной экспансии на континенте – это те проекты, которые Киев и Вашингтон могут развивать при любом президенте.

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