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      Президентские выборы в США: повезет ли Трампу во второй раз

      11 Читати новину українською

      Дональд Трамп вошел в историю, как третий президент, которому удалось избежать импичмента. Так называемый Украинагейт завершился его оправданием и теперь путь ко второму президентскому сроку открыт. Удастся ли Трампу еще раз занять высший пост в государстве и как это может повлиять на Украину – читайте дальше.

      После своего избрания в 2016 году Дональд Трамп сразу же объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Но импичмент мог перечеркнуть эти планы главы Белого Дома.

      Интересно! Трамп спасен: кому из президентов США был объявлен импичмент

      Как настроенные избиратели

      Победа в "Украинагейте" усилила позиции Дональда Трампа. Его поддержка в обществе возросла до 49%. Это рекордный показатель за все время его президентства.

      Я всегда был независимым избирателем. В последнее время Трамп хорошо делает свое дело. По моему мнению, многие независимые избиратели будут склоняться на его сторону, особенно если демократы будут все больше скатываться в левую политику, как это выглядит по телевидению,
      – сказал избиратель Дэйв Десо.

      У Трампа почти нет конкурентов среди однопартийцев. У двух его действующих соперников сверхнизкие рейтинги. У демократов ситуация сложнее – там 29 кандидатов и пока явного фаворита нет. Впрочем, соцопросы показывают, что примерно 50% американцев готовы поддержать кандидата от демократов на президентских выборах.

      Мы все знаем, что Трамп – коррумпированный лжец. Мы знаем, что он виновен в попытке подкупа. Если бы подобные действия совершил любой генеральный директор, то его бы уже посадили,
      – отметил избиратель Джин Миллер.


      Президент США Дональд Трамп / Фото: CNN

      Что говорят эксперты

      Эксперты же убеждены, что до президентских выборов в США остается 9 месяцев, поэтому ситуация может кардинально измениться.

      По моему мнению, еще слишком рано говорить о возможных результатах выборов в ноябре. Во времена Трампа все меняется за ночь. За хорошей неделей может наступить просто ужасная,
      – добавил историк политики Аллан Лихтман.

      По мнению отечественных аналитиков, на фоне "Украинагейта" и жесткого противостояния демократов и республиканцев отношения Киева и Вашингтона могут ухудшиться. Впрочем, у Украины есть шанс изменить негатив на позитив.

      Мы должны вернуться из внутренней политики, где мы являемся негативным фактором и токсичными, обратно – к внешней политики, где мы являемся положительными, поскольку украинцы и Украина являются символом борьбы против российской агрессии и за ценности,
      – пояснил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

      Интересы Украины и США пересекаются во многих сферах. Это касается и энергетической безопасности в Восточной Европе. И безопасности в черноморском регионе. Противостояние российской газовой и военной экспансии на континенте – это те проекты, которые Киев и Вашингтон могут развивать при любом президенте.

      Как Украина причастна к скандалу в США: коротко

      • 25 июля 2019 года во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.
      • Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее понятно, что Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Незаурядные подозрения вызвала ситуация с военной помощью, которую США должны были отправить Украине, однако задержали как раз перед разговором Трампа с Зеленским.
      • Из-за скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале процедуры импичмента президента США. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Однако Сенат США отклонил обвинения против президента Дональда Трампа по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Следовательно, процедура импичмента американского главы государства завершилась.

       

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: рейтинги Павел Климкин Скандал Расследования Выборы в США Дональд Трамп Импичмент Импичмент Трампа Burisma
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