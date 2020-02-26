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      Словацкий премьер в Москве: Братислава против "злоупотребления санкциями" в отношении РФ

      - Читати новину українською
      Словацкий премьер в Москве заявил о поддержке России / ariev.info

      Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини встретился в Москве с российским премьером Михаилом Мишустиным. Он заявил, что Братислава выступает против "создания барьеров" и "злоупотребления санкциями" в отношении России.

      Словакия является частью ЕС и "понимает осложнения" развития отношений между Евросоюзом и Россией. Об этом сообщил Пеллегрини, пишет Аktuality.sk.

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      По его словам, Словакия имеет собственное представление о том, как должны выглядеть отношения с Россией, в том числе и в отношении санкций.

      Европа должна вести диалог и сотрудничать с Россией. Это, по мнению словацкого премьера, единственный способ продолжать взаимные отношения.

      Словакия является одной из стран, выступающих против строительства "барьеров" и "постоянного злоупотребления санкциями",
      – заявил Пеллегрини.

      Он также оценил экономическое сотрудничество между двумя странами. Оно приобретает "все лучшую и более позитивную тенденцию".

      Такую позицию премьер Словакии Петер Пеллегрини высказал на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Москве. Туда он поехал накануне парламентских выборов в Словакии, которые запланированы на 29 февраля.

      К слову, Словакия недавно поддержала очередное продление санкций ЕС против России. Оно будет действовать до лета 2020 года.

      Обратите внимание! Недавно шесть депутатов словацкого парламента провели ночь в сессионном зале, а утром заблокировали трибуну. Парламентарии пытались помешать проведению заседания, на котором запланировано рассмотрение дополнительных социальных инициатив.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Михаил Мишустин Евросоюз Санкции Словакия Новости России Украина – Россия Новости политики
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