Парнас предупреждал Киев о блокировании военной помощи США, – NYT

Арестованный американский бизнесмен Лев Парнас незадолго до инаугурации президента Украины предупредил новое руководство страны о том, что администрация Трампа заморозит военную помощь Украине. Чтобы это предотвратить Киев должен был объявить о расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Юрист Парнаса Джозеф Бонди сообщил изданию The New York Times, что его клиент планирует рассказать об этом на слушаниях в Конгрессе.

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Речь шла о том, что в противном случае вице-президент США Майк Пенс не будет присутствовать на церемонии инаугурации нового президента Украины, а также США заморозят военную помощь.

Встреча Парнаса с представителем президента Украины состоялась в Киеве 20 мая за несколько дней до инаугурации Зеленского. На ней присутствовали только три человека: Парнас, Игорь Фруман и Сергей Шефир, который входил в ближайшее окружение Зеленского.

По словам адвоката, Парнас передал сообщение представителю Зеленского по указанию Джулиани. В то же время, сам Джулиани отрицает, что просил бизнесмена об этом.

Шефир подтвердил газете факт встречи, но добавил, что вопрос о военной помощи Украине не поднимался.

Мы не рассматривали Парнаса и Фруман как официальных представителей, и поэтому мы не считали, что они могут выступать от имени правительства США,

– отметил он.

По его словам, бизнесмены просили Зеленского встретиться с Джулиани.

Шефир добавил, что он сказал Парнасу и Фруману, что возможность встречи с Джулиани, может быть рассмотрена лишь в случае, если она пройдет официально и публично, и только после инаугурации новоизбранного президента.

Отмечается, что Пенс действительно присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского. Его офис заявил газете, что решение было принято 13 мая, за неделю до приведения президента Украины к присяге.

Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионах долларов).

Впоследствии Трамп объяснял, что хотел лишь убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют ли использовать эти деньги должным образом – потому что 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.