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      Парнас предупреждал Киев о блокировании военной помощи США, – NYT

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      Лев Парнас
      Лев Парнас / AP

      Арестованный американский бизнесмен Лев Парнас незадолго до инаугурации президента Украины предупредил новое руководство страны о том, что администрация Трампа заморозит военную помощь Украине. Чтобы это предотвратить Киев должен был объявить о расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

      Юрист Парнаса Джозеф Бонди сообщил изданию The New York Times, что его клиент планирует рассказать об этом на слушаниях в Конгрессе.

      Важно: Не будем делать это вечно: в США высказались о военной помощи Украине

      Речь шла о том, что в противном случае вице-президент США Майк Пенс не будет присутствовать на церемонии инаугурации нового президента Украины, а также США заморозят военную помощь.

      Встреча Парнаса с представителем президента Украины состоялась в Киеве 20 мая за несколько дней до инаугурации Зеленского. На ней присутствовали только три человека: Парнас, Игорь Фруман и Сергей Шефир, который входил в ближайшее окружение Зеленского.

      По словам адвоката, Парнас передал сообщение представителю Зеленского по указанию Джулиани. В то же время, сам Джулиани отрицает, что просил бизнесмена об этом.

      Шефир подтвердил газете факт встречи, но добавил, что вопрос о военной помощи Украине не поднимался.

      Мы не рассматривали Парнаса и Фруман как официальных представителей, и поэтому мы не считали, что они могут выступать от имени правительства США,
      – отметил он.

      По его словам, бизнесмены просили Зеленского встретиться с Джулиани.

      Шефир добавил, что он сказал Парнасу и Фруману, что возможность встречи с Джулиани, может быть рассмотрена лишь в случае, если она пройдет официально и публично, и только после инаугурации новоизбранного президента.

      Отмечается, что Пенс действительно присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского. Его офис заявил газете, что решение было принято 13 мая, за неделю до приведения президента Украины к присяге.

      Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионах долларов).

      Впоследствии Трамп объяснял, что хотел лишь убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

      Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют ли использовать эти деньги должным образом – потому что 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.

      Военная помощь США для Украины/ инфографика 24 канала

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      10 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Деньги Новости США Новости Украины Новости политики Дональд Трамп
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