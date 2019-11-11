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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Парнас попереджав Київ про блокування військової допомоги США, – NYT

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      Лев Парнас
      Лев Парнас / AP

      Заарештований американський бізнесмен Лев Парнас незадовго до інавгурації президента України попередив нове керівництво країни про те, що адміністрація Трампа заморозить військову допомогу Україні. Щоб цьому запобігти Київ повинен був оголосити про розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина.

      Юрист Парнаса Джозеф Бонді повідомив виданню The New York Times, що його клієнт планує розповісти про це на слуханнях у Конгресі.

      Важливо: Не будемо робити це вічно: у США висловились про військову допомогу Україні

      Йшлося про те, що в іншому випадку віцепрезидент США Майк Пенс не буде присутній на церемонії інавгурації нового президента України, а також США заморозять військову допомогу.

      Зустріч Парнаса з представником президента України відбулася у Києві 20 травня за кілька днів до інавгурації Зеленського. На ній були присутні тільки три людини: Парнас, Ігор Фруман і Сергій Шефір, який входив до найближчого оточення Зеленського.

      За словами адвоката, Парнас передав повідомлення представнику Зеленського за вказівкою Джуліані. Водночас, сам Джуліані заперечує, що просив бізнесмена про це.

      Шефір підтвердив газеті факт зустрічі, але додав, що питання про військову допомогу Україні не піднімалося.

      Ми не розглядали Парнаса і Фруман як офіційних представників, і тому ми не вважали, що вони можуть виступати від імені уряду США,
      – зазначив він.

      За його словами, бізнесмени просили Зеленського зустрітися з Джуліані.

      Шефір додав, що він сказав Парнасу і Фруману, що можливість зустрічі з Джуліані, може бути розглянена лише тоді, якщо вона пройде офіційно та публічно, і тільки після інавгурації новообраного президента.

      Зазначається, що Пенс дійсно не був присутній на церемонії інавгурації Зеленського. Його офіс заявив газеті, що рішення було прийнято 13 травня, за тиждень до приведення президента України до присяги.

      Хто такі Лев Парнас та Ігор Фруман?Парнас – американський бізнесмен, пов'язаний з організацією American Friends of Anatevka (Анатевка – побудований за гроші єврейської громади населений пункт на Київщині). Фруман – також бізнесмен зі США, який допомагає збирати гроші на облаштування містечка для єврейських переселенців зі сходу України. Відомо, що він робив пожертви до фонду виборчої кампанії Дональда Трампа.

      Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

      • У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

      Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

      Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.


      Військова допомога США для України/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Гроші Новини США Новини України Новини політики Дональд Трамп
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