Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской ОВА.

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Умер парень, которого ранил российский дрон

Российские оккупанты унесли жизнь еще одного ребенка на Херсонщине.

11-летний мальчик, который 11 июня получил тяжелые ранения в результате атаки вражеского беспилотника в Белозерке, умер в больнице,

– сообщил Александр Прокудин.

Врачи до последнего боролись за жизнь парня, но спасти ребенка не удалось.

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Напомним, недавно президент Зеленский почтил память детей, погибших в результате войны. Он отметил, что точное количество погибших детей в результате российских действий пока неизвестно, ведь нет доступа к временно оккупированным территориям.

Лидер страны отметил, еще придется установить, сколько убитых Россией взрослых и детей похоронены в массовых могилах возле Мариуполя и других уничтоженных оккупантами наших городов и сел.