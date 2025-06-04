Президент обнародовал видео с фотографиями украинских детей, чьи жизни оборвали россияне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Президент почтил память детей, которые погибли в результате войны

Украинский лидер констатировал, что этих детей убила Россия своей войной.

Мальчики и девочки, чьи жизни оборвались из-за российских ударов и обстрелов, из-за боевых действий, которых Украина не хотела ни секунды, но от которых защищается уже на протяжении лет,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что именно поэтому 4 июня Украина чтит память всех таких детей. Точное количество погибших пока неизвестно, ведь нет доступа к временно оккупированным территориям.

Глава государства подчеркнул, еще придется установить, сколько убитых Россией взрослых и детей похоронены в массовых могилах возле Мариуполя и других уничтоженных оккупантами наших городов и сел.

Украинский лидер подчеркнул, что мир не должен забывать и прощать России эту страшную боль и такую агрессию – абсолютно неспровоцированную и преступную российскую войну против Украины.

В память о каждом убитом ребенке, в память о каждой разрушенной человеческой жизни должна быть реальная солидарность мира – всех в Европе, всех в Америке, всех в других частях мира – ради того, чтобы Россия отвечала за содеянное и была вынуждена вернуть Украине и украинцам украденный мир,

– подчеркнул Зеленский.

Заметим, кадры, которые обнародовал президент, разрывают сердце. Эти дети погибли в результате террористических атак России. Они не знали, что это их последний день.

Этих детей убила Россия: смотрите видео

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинских детей, которые погибли в результате войны России. Вечная память!