Президент оприлюднив відео зі світлинами українських дітей, чиї життя обірвали росіяни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Президент вшанував пам'ять дітей, які загинули внаслідок війни

Український лідер констатував, що цих дітей убила Росія своєю війною.

Хлопчики та дівчатка, чиї життя обірвалися через російські удари та обстріли, через бойові дії, яких Україна не хотіла жодної секунди, але від яких захищається вже протягом років,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що саме тому 4 червня Україна вшановує пам'ять усіх таких дітей. Точна кількість загиблих наразі невідома, адже немає доступу до тимчасово окупованих територій.

Глава держави наголосив, ще доведеться встановити, скільки вбитих Росією дорослих і дітей поховані в масових могилах біля Маріуполя й інших знищених окупантами наших міст і сіл.

Український лідер підкреслив, що світ не повинен забувати й пробачати Росії цей страшний біль і таку агресію – абсолютно неспровоковану та злочинну російську війну проти України.

У пам'ять про кожну вбиту дитину, у пам'ять про кожне зруйноване людське життя має бути реальна солідарність світу – усіх у Європі, усіх в Америці, усіх в інших частинах світу – заради того, щоб Росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні й українцям украдений мир,

– наголосив Зеленський.

Зауважимо, кадри, які оприлюднив президент, розривають серце. Ці діти загинули внаслідок терористичних атак Росії. Вони не знали, що це їх останній день.

Цих дітей убила Росія: дивіться відео

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українських дітей, які загинули внаслідок війни Росії. Вічна пам'ять!