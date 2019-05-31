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      Пародию уже придумали: "Квартал 95" готовит номер про президента Зеленского

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      "Квартал 95" готовит пародию на Зеленского
      "Квартал 95" готовит пародию на Зеленского / Скриншот из видео

      "95 Квартала" будет трудно шутить над своим бывшим лидером, а теперь президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что он "не слишком смешной". Однако, юмористы уже готовят пародию на главу государства. Однако, она скорее всего не будет традиционным высмеивание "Квартала" конкретного политика, а наоборот – его среды.

      Совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир, который является братом первого помощника президента Сергея Шефира, в интервью Detector Media, рассказал, что пародировать Зеленского будет чрезвычайно трудно.

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      Вова не смешной. Он не говорит глупостей. Он смешной только на сцене, когда кого-то пародирует. А так он не будет, как Кличко, говорить разную ерунду или, как Ляшко со своим андеграундом. Но пародию на Володю мы уже придумали. Кто будет его пародировать – не скажу. Скорее всего, он будет неким нормальным человеком, который попал в дурдом и всему удивляется. Такая у нас концепция,
      – сказал Шефир.

      По его словам, "Квартал" уже знает как пародировать президента внешне, но еще не до конца понимает, как его вставить в юмористические шоу-программы.

      Однако, Шефир добавил, что коллеги не упустят возможности подшутить над Зеленским, если он скажет какую-то чушь.

      "Пусть только попробует. Но он не скажет, он умный парень. Поймите, он у нас лучший автор. Я сам автор, и я хороший автор. Но Володя – это один из тех авторов, кто лучше меня. У него выше полет. Поэтому будем смотреть", – добавил он.

      Кто заменит Зеленского в "Квартале?
      После победы на президентских выборах-2019 Владимир Зеленский прекратил участие в проектах, в которых был ведущим, режиссером или актером. Также Новоизбранный глава государства вышел из бизнеса "Квартала 95", но вернет свою долю после пяти лет президентства.

      Телешоу "Лига смеха" теперь ведет его коллега, участник Студии "Квартал 95" – Евгений Кошевой.
      "Вечерний квартал" будут вести участники команды "Днепр", актеры и ведущие – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.
      Также к "Кварталу 95" присоединяется капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартынец.
      Постановкой номеров в "Квартале" будет заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.
      В детской версии программы "Рассмеши комика" Зеленского заменил Юрий Ткач.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский LifeStyle Новости LifeStyle Квартал 95 Президент Украины
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