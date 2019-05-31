Пародію вже придумали: "Квартал 95" готує номер про президента Зеленського

"95 Кварталу" буде важко жартувати над своїм колишнім лідером, а тепер президентом України Володимиром Зеленським, бо він "не дуже смішний". Проте, гумористи вже готують пародію на главу держави. Проте, вона скоріш за все не буде традиційним висміювання "Кварталу" конкретного політика, а навпаки – його середовища.

Співвласник студії "Квартал 95" Борис Шефір, який є братом першого помічника президента Сергія Шефіра, в інтерв'ю Detector Media, розповів, що пародіювати Зеленського буде надзвичайно важко.

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Вова не смішний. Він не говорить дурниць. Він смішний тільки на сцені, коли когось пародіює. А так він не буде, як Кличко, говорити різну нісенітницю або, як Ляшко зі своїм андеграундом. Але пародію на Володю ми вже придумали. Хто буде його пародіювати – не скажу. Швидше за все, він буде таким собі нормальною людиною, який потрапив в дурдом і всьому дивується. Така у нас концепція,

– сказав Шефір.

За його словами, "Квартал" вже знає як пародіювати президента ззовні, але ще не до кінця розуміє, як його вставити в гумористичні шоупрограми.

Проте, Шефір додав, що колеги не втратять можливості пожартувати над Зеленським, якщо він скаже якусь нісенітницю.

"Нехай тільки спробує. Але він не скаже, він розумний хлопець. Зрозумійте, він у нас найкращий автор. Я сам автор, і я хороший автор. Але Володя – це один з тих авторів, хто краще мене. У нього вище політ. Тому будемо дивитися", – додав він.

Хто замінить Зеленського в "Кварталі?Після перемоги на президентських виборах-2019 Володимир Зеленський припив участь у проектах, в яких був ведучим, режисером чи актором. Також Новообраний глава держави вийшов із бізнесу "Кварталу 95", але поверне свою частку після п'яти років президентства.



Телешоу "Ліга сміху" тепер веде його колега, учасник Студії "Квартал 95" – Євген Кошовий.

"Вечірній квартал" будуть вести учасники команди "Днепр", актори та ведучі – Ігор Ласточкін та Юрій Ткач.

Також до "Кварталу 95" приєднується капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.

Постановкою номерів у "Кварталі" займатимуться Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

У дитячій версії програми "Розміши коміка" Зеленського замінив Юрій Ткач.