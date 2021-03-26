Экс-премьер Шотландии Алекс Салмонд в пятницу, 26 марта, объявил о создании в стране новой политической силы. Она будет бороться за независимость Шотландии от Великобритании.

Новую политическую силу назвали "Альба". Она будет баллотироваться в парламент уже на выборах 6 мая 2021 года.

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Я объявляю о запуске новой политической силы: партии "Альба",

– подчеркнул Салмонд.

Главной целью новообразованной политической силы является попасть в парламент и создать там "супербольшинство", необходимое для независимости Шотландии от Великобритании.

Кто такой Салмонд