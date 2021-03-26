Будет добиваться независимости от Британии: экс-лидер Шотландии основал партию "Альба"
Экс-премьер Шотландии Алекс Салмонд в пятницу, 26 марта, объявил о создании в стране новой политической силы. Она будет бороться за независимость Шотландии от Великобритании.
Источник:Sky News
Новую политическую силу назвали "Альба". Она будет баллотироваться в парламент уже на выборах 6 мая 2021 года.
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Я объявляю о запуске новой политической силы: партии "Альба",
– подчеркнул Салмонд.
Главной целью новообразованной политической силы является попасть в парламент и создать там "супербольшинство", необходимое для независимости Шотландии от Великобритании.
Кто такой Салмонд
- Салмонд возглавлял парламент Шотландии с 2007 по 2014 год.
- В 2015 году он проиграл выборы.
- С 2017 года работал на российском телеканале RT.
- В 2019 году Салмонд оказался в эпицентре скандала – его обвинили в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования.
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