Експрем'єр Шотландії Алекс Салмонд у п'ятницю, 26 березня, оголосив про створення у країні нової політичної сили. Вона боротиметься за незалежНоність Шотландії від Великої Британії.

Нову політичну силу назвали "Альба". Вона балотуватиметься до парламенту вже на виборах 6 травня 2021 року. Актуально Раз на покоління: Джонсон вкотре відкинув ідею нового референдуму щодо незалежності Шотландії Я оголошую про запуск нової політичної сили: партії "Альба",

– наголосив Салмонд. Головною метою новоствореної політичної сили є потрапити до парламенту та створити там "супербільшість", необхідну для незалежності Шотландії від Великої Британії. Хто такий Алекс Салмонд Алекс Салмонд очолював парламент Шотландії з 2007 до 2014 року.

У 2015 році він програв вибори.

З 2017 року працював на російському телеканалі RT.

У 2019 році Салманд опинився в епіцентрі скандалу – його звинуватили у сексуальних домаганнях та спробі зґвалтування.