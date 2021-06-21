Партия Макрона потерпела серьезное поражение на местных выборах во Франции

Во Франции состоялся первый тур выборов в местные Советы 20 июня. Партия Эммануэля Макрона – "Вперед, Республика" отстает от конкурентов с большим отрывом.
Результаты выборов в местные советы
В президентской политсиле, опираясь на опрос, надеялись набрать более 15% голосов. Однако удалось убедить лишь около 10 – 11% избирателей.
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По общему количеству голосов на выборах такие результаты других партий:
- партия "Республиканцы" и их союзники набрали 27 – 29% голосов;
- "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает около 19% голосов – меньше, чем прогнозировали социологи в предвыборных оценках;
- социалисты набирают 16,5 – 17,5% голосов;
- "зеленые" из партии "Европа – Экология – Зеленые" получили результат около 12 – 13% голосов;
- "Непокорная Франция" – около 4% голосов.
К слову, региональные выборы, второй тур голосования на которых состоится 27 июня, демонстрируют настроения перед президентскими выборами в следующем году.