Партия Порошенко купила облигаций на 35 миллионов гривен благодаря госбюджету, – НАПК

"Европейская солидарность" Петра Порошенко провела сделку, которой вывела из бюджета Украины на свой счет 35 миллионов гривен. Средства изначально предназначались для финансирования политических партий, но были присвоены политсилой Порошенко благодаря махинациям с покупкой государственных облигаций.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО" со ссылкой на НАПК. Что об этом известно, рассказываем далее.

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Партия "Европейская солидарность" перевела через покупку гособлигаций 35 миллионов гривен из государственного бюджета на свой текущий счет. Об этом говорится в заключении Национального агентства по предотвращению коррупции. Так, в феврале 2024 года партия купила ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), а через несколько месяцев продала их. Затем эти средства вывела на свой текущий счет. Таким образом, деньги госфинансирования потеряли свой статус,

– сообщает Рух "ЧЕСНО".

Согласно данным НАПК, перед покупкой "Европейская солидарность" обращалась в агентство, чтобы там объяснили, могут ли партии покупать облигации. Однако, не дождавшись ответа, купила их. Когда НАПК ответило, что это запрещено, партия сразу продала облигации, выведя средства на собственный счет.

Кроме того, отмечают в НАПК, на Львовщине и Днепропетровщине на счет партии Порошенко делали взносы лица, которые выигрывали государственные и коммунальные тендеры на большие суммы. Эти лица внесли около полумиллиона гривен на счета партии. Также НАПК выяснило, что в IV квартале 2020 года партия получила пожертвования от людей, доходы которых не соответствуют размерам взносов.

Как сообщалось ранее, народный депутат Петр Порошенко через свой банк вложил в облигации 156 миллионов гривен, которые украинцы донатили в его фонд. Из них он заработал 50 миллионов гривен необлагаемой налогом прибыли.