Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.

Как сообщил Безгин, "Европейская солидарность" направила своим местным организациям официальное письмо с требованием блокировать в местных советах любые инициативы от "Слуги народа" по развитию и усилению территориальной обороны.

Это откровенно антигосударственная позиция людей, которых волнует исключительно собственный пиар, – подчеркнул народный депутат.

По словам депутата, партия "Слуга народа" инициировала внеочередные заседания областных советов с целью выделения финансирования на развитие и усиление теробороны, создание штабов для координации деятельности фракций партии в местных советах, налаживание связи с руководителями зон и районов теробороны, обеспечение работы колл-центров партии, разъяснение информации об организации ТрО.

В то время как главы областных организаций «Слуги народа» в течение недели проводят обучение и консультации с представителями территориальной обороны, работают вдоль границы с Беларусью, админграницы с Крымом, партия Порошенко настаивает на том, что наши инициативы должны блокироваться, а поддерживать нужно исключительно инициативы, подписанные партией Порошенко, – заявил Безгин.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий членам добровольческих отрядов территориальной обороны использовать противотанковые ракетные комплексы.